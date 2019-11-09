Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів, як розпізнати перелом та надати першу допомогу

Хірург з Волинірозповів, як розпізнати перелом та правильно надати першу медичну допомогу.Про це він повідомив на своїй сторінці у facebook.За словами Ростислава Валіхновського, переломи становлять 15% серед всіх травм людини; переломи верхніх кінцівок є найчастішими; протягом життя людина може отримати два переломи: чоловіки - до 45 років, жінки - після 45. Це пов’язано з менопаузою, яка призводить до гормонального дисбалансу. Таким чином змінюється анатомія та функція кісток і виникає остеопороз.Ознаки типового перелому: закритий - сильний біль в ділянці перелому, набряк, патологічна рухливість кінцівки в ділянках, де немає суглобів, хрускіт в ділянці перелому.Відкритий - порушення цілісності шкірних покривів в ділянці перелому.Домедична допомога при підозрі на перелом кінцівок:надання потерпілому горизонтального положення;фіксація пошкодженої кінцівки за допомогою підручних засобів;асептична пов’язка за наявності рани;кровоспинний джгут за наявності тривалої кровотечі з рани;у жодному випадку не можна виймати з рани сторонні предметизабезпечити для потерпілого постійний доступ свіжого повітря;до приїзду швидкої медичної допомоги в жодному випадку не залишати потерпілого без нагляду.Рекомендують завжди мати при собі медичну аптечку.