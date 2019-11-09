Відомий хірург з Волині Валіхновський розповів, як розпізнати перелом та надати першу допомогу
Сьогодні, 20:03
Хірург з Волині Ростислав Валіхновський розповів, як розпізнати перелом та правильно надати першу медичну допомогу.
Про це він повідомив на своїй сторінці у facebook.
За словами Ростислава Валіхновського, переломи становлять 15% серед всіх травм людини; переломи верхніх кінцівок є найчастішими; протягом життя людина може отримати два переломи: чоловіки - до 45 років, жінки - після 45. Це пов’язано з менопаузою, яка призводить до гормонального дисбалансу. Таким чином змінюється анатомія та функція кісток і виникає остеопороз.
⠀
Ознаки типового перелому: закритий - сильний біль в ділянці перелому, набряк, патологічна рухливість кінцівки в ділянках, де немає суглобів, хрускіт в ділянці перелому.
⠀
Відкритий - порушення цілісності шкірних покривів в ділянці перелому.
⠀
Домедична допомога при підозрі на перелом кінцівок:
надання потерпілому горизонтального положення;
фіксація пошкодженої кінцівки за допомогою підручних засобів;
асептична пов’язка за наявності рани;
кровоспинний джгут за наявності тривалої кровотечі з рани;
у жодному випадку не можна виймати з рани сторонні предмети
забезпечити для потерпілого постійний доступ свіжого повітря;
до приїзду швидкої медичної допомоги в жодному випадку не залишати потерпілого без нагляду.
⠀
Рекомендують завжди мати при собі медичну аптечку.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у facebook.
За словами Ростислава Валіхновського, переломи становлять 15% серед всіх травм людини; переломи верхніх кінцівок є найчастішими; протягом життя людина може отримати два переломи: чоловіки - до 45 років, жінки - після 45. Це пов’язано з менопаузою, яка призводить до гормонального дисбалансу. Таким чином змінюється анатомія та функція кісток і виникає остеопороз.
⠀
Ознаки типового перелому: закритий - сильний біль в ділянці перелому, набряк, патологічна рухливість кінцівки в ділянках, де немає суглобів, хрускіт в ділянці перелому.
⠀
Відкритий - порушення цілісності шкірних покривів в ділянці перелому.
⠀
Домедична допомога при підозрі на перелом кінцівок:
надання потерпілому горизонтального положення;
фіксація пошкодженої кінцівки за допомогою підручних засобів;
асептична пов’язка за наявності рани;
кровоспинний джгут за наявності тривалої кровотечі з рани;
у жодному випадку не можна виймати з рани сторонні предмети
забезпечити для потерпілого постійний доступ свіжого повітря;
до приїзду швидкої медичної допомоги в жодному випадку не залишати потерпілого без нагляду.
⠀
Рекомендують завжди мати при собі медичну аптечку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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