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На Волині організовують концерт, аби допомогти трирічній дівчинці

На Волині організовують концерт, аби допомогти трирічній дівчинці
У Привітненському Будинку культури організовують благодійний концерт, аби допомогти трирічній дівчинці Вікторії Шемчук з села Коритниця.

Дівчинці потрібна реабілітація після важкої операції, повідомляють на сторінці Привітненської громади у facebook.

Захід «Бог багатий милосердям» відбудеться 20 січня, о 14:00.

Зібрані кошти передадуть батькам Вікторії Шемчук для реабілітації після важкої операції.

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Теги: допомога, дівчинка, Шемчук
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