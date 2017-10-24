На Волині організовують концерт, аби допомогти трирічній дівчинці

Вікторії Шемчук з села Коритниця.



Дівчинці потрібна реабілітація після важкої операції, повідомляють на сторінці Привітненської громади у facebook.



Захід «Бог багатий милосердям» відбудеться 20 січня, о 14:00.



Зібрані кошти передадуть батькам Вікторії Шемчук для реабілітації після важкої операції.

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