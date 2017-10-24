На Волині організовують концерт, аби допомогти трирічній дівчинці
Сьогодні, 19:41
У Привітненському Будинку культури організовують благодійний концерт, аби допомогти трирічній дівчинці Вікторії Шемчук з села Коритниця.
Дівчинці потрібна реабілітація після важкої операції, повідомляють на сторінці Привітненської громади у facebook.
Захід «Бог багатий милосердям» відбудеться 20 січня, о 14:00.
Зібрані кошти передадуть батькам Вікторії Шемчук для реабілітації після важкої операції.
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Дівчинці потрібна реабілітація після важкої операції, повідомляють на сторінці Привітненської громади у facebook.
Захід «Бог багатий милосердям» відбудеться 20 січня, о 14:00.
Зібрані кошти передадуть батькам Вікторії Шемчук для реабілітації після важкої операції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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