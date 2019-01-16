Луцький священник розповів, чи варто християнам пірнати на Водохреще
Сьогодні, 11:25
Немає жодної біблійної рекомендації, де говорилося б про те, що на свято Водохреща християни повинні пірнати у воду.
Про це «Конкуренту» розповів голова прес-служби у Волинській єпархії УПЦ Віктор Аніпко.
Священник зауважує, що церква не забороняє купатися у цей день, але й не благословляє. Каже, що Водохреще ще називають Богоявленням, адже саме в цей день багато років тому з’явилася Свята Трійця.
«Найголовніше це те, чому людина занурюється у воду. Люди думають, що пірнули і гріхи їхні прощені, що залишаться там, у воді. За останні роки все більше і більше людей пірнає. Але щоб воно поєднувалося з іменем Христа, а не робилося для того, щоб довести собі чи іншим, що я, мовляв, можу це зробити. Чи щоб перевірити свою силу волі. Якщо пірнути, потім випити чи закурити, то краще не купатися», – розповідає Віктор Аніпко.
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Наголошує, що якщо поєднувати духовне життя із зануренням, це людині зайвий раз нагадує про те, що треба бути чистим душею, бо хрещенська вода, перш за все, – свята.
«Гріха в купанні немає, але то й невелика і не головна чеснота. Набагато головніше у цей день відвідати храм, помолитися і взяти святу воду», – вважає Віктор Аніпко.
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Про це «Конкуренту» розповів голова прес-служби у Волинській єпархії УПЦ Віктор Аніпко.
Священник зауважує, що церква не забороняє купатися у цей день, але й не благословляє. Каже, що Водохреще ще називають Богоявленням, адже саме в цей день багато років тому з’явилася Свята Трійця.
«Найголовніше це те, чому людина занурюється у воду. Люди думають, що пірнули і гріхи їхні прощені, що залишаться там, у воді. За останні роки все більше і більше людей пірнає. Але щоб воно поєднувалося з іменем Христа, а не робилося для того, щоб довести собі чи іншим, що я, мовляв, можу це зробити. Чи щоб перевірити свою силу волі. Якщо пірнути, потім випити чи закурити, то краще не купатися», – розповідає Віктор Аніпко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Наголошує, що якщо поєднувати духовне життя із зануренням, це людині зайвий раз нагадує про те, що треба бути чистим душею, бо хрещенська вода, перш за все, – свята.
«Гріха в купанні немає, але то й невелика і не головна чеснота. Набагато головніше у цей день відвідати храм, помолитися і взяти святу воду», – вважає Віктор Аніпко.
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