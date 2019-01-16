Луцький священник розповів, чи варто християнам пірнати на Водохреще





Про це Віктор Аніпко.



Священник зауважує, що церква не забороняє купатися у цей день, але й не благословляє. Каже, що Водохреще ще називають Богоявленням, адже саме в цей день багато років тому з’явилася Свята Трійця.



«Найголовніше це те, чому людина занурюється у воду. Люди думають, що пірнули і гріхи їхні прощені, що залишаться там, у воді. За останні роки все більше і більше людей пірнає. Але щоб воно поєднувалося з іменем Христа, а не робилося для того, щоб довести собі чи іншим, що я, мовляв, можу це зробити. Чи щоб перевірити свою силу волі. Якщо пірнути, потім випити чи закурити, то краще не купатися», – розповідає Віктор Аніпко.



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Наголошує, що якщо поєднувати духовне життя із зануренням, це людині зайвий раз нагадує про те, що треба бути чистим душею, бо хрещенська вода, перш за все, – свята.



«Гріха в купанні немає, але то й невелика і не головна чеснота. Набагато головніше у цей день відвідати храм, помолитися і взяти святу воду», – вважає Віктор Аніпко.

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