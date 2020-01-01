У ПЦУ пояснили, чому воду святять 18 та 19 січня

У ПЦУ пояснили, чому воду святять двічі - 18 та 19 січня.Про це інформує пресслужба церкви.Древні християни освячували воду у Навечір’я Богоявлення, яке зараз ми святкуємо 18 січня за новим стилем, пояснюють в ПЦУ. У цей день звершувалося хрещення оголошених – тобто тих, хто готувався прийняти Таїнство Хрещення. Тому воду у цей день освячують у храмах. А Єрусалимська Церква встановила традицію на Богоявлення звершувати урочистий хід на річку Йордан і освячувати воду там – на спомин про подію Хрещення Спасителя. Тож 19 січня за новим стилем після літургії відбувається освячення води також на відкритих водоймах.Освячення Церквою води впродовж року називають малим. Лише 18 та 19 січня звершують чин великого водосвяття з особливими молитвами, що розкривають сенс освячення. Тому вода, освячена у Навечір’я Богоявлення та у сам день свята, називається «йорданською» або «великою агіасмою», тобто святинею.Іноді доводиться чути, що є «богоявленська» та «водохресна» вода. Проте значення освяченої у ці дні води – рівноцінне. Вона освячується однаково та має такі самі благодатні властивості.Однак слід пам’ятати, що свята вода – не панацея від хвороб, наголошують в ПЦУ. Насамперед, це ліки для нашої зраненої пристрастями душі. Адже Господня благодать, яка за молитвами церкви сходить на водне єство, здатна очистити нас від духовної скверни, однак для цього також важливою передумовою є віра і самої людини.