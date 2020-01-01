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Скільки води потрібно пити та як це робити правильно: поради луцької тренерки

Скільки води потрібно пити та як це робити правильно: поради луцької тренерки
Тренерка із Луцька Олена Чирук розповіла про те, як правильно пити воду.

Про це вона написала на своїй сторінці у facebook.

"Треба пити багато води. Про це всі говорять, всі знають, але є тут свої «нюанси». Які? Розказую! Чи справді варто щодня пити 2,5 – 3 літри води? Тут важливо врахувати кілька факторів", - зауважує Олена Чирук.

Необхідно врахувати жінка це, чоловік чи дитина. Бо для кожного – окрема історія і норма.

Треба зважати на пору року. Це ж логічно, що у літній період води п’ють більше, у зимовий менше, наголошує Олена Чирук.

Треба враховувати стиль життя людини. Тут все очевидно: ти рухаєшся, ти постійно активний (активна) – тобі води треба більше. Ти весь день сидиш в офісі – інша справа.

"Усе просто: треба навчитися «слухати» і «чути» свій організм. Відчуваєте спрагу – пийте! Але знайте, що Н2О не заміняється ні чаєм, ні кавою, ні супом. Хочете пити – пийте воду!", - додала тренерка.

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Теги: тренер, вода
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