Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники

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Повідомили сумну статистику нещасних випадків на підприємствах Волинської області у 2019 році.
Про це інформує управління Держпраці.
Так, усього в суб’єктів господарювання у Волинській області протягом 2019 року зареєстрували:
- АПК — 10 нещасних випадків проти 10 у 2018 році, з них 4 - зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році, у тому числі 2 - внаслідок ДТП;
- лісове господарство — 3 нещасних випадки проти 1 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;
- харчова і переробна промисловість — 7 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;
- виробництво деревини та виробів з деревини — 4 нещасних випадки проти 10 у 2018 році, з них - 0 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;
- СКС - 29 нещасних випадків проти 21 у 2018 році, з них - 3 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 3 - внаслідок ДТП;
- торгівля — 9 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 4 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 4 - внаслідок ДТП.
Зростання кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками зареєстрували у Волинській (+7, всі випадки внаслідок ДТП, з них - 5 на дорогах загального користування, 2 - на території підприємства), Одеській (+6), Івано – Франківській (+2), Хмельницькій (+2), Житомирській (+1), Луганській (+1), Львівській (+1), Сумській (+1) та Харківській (+1) областях.
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Про це інформує управління Держпраці.
Так, усього в суб’єктів господарювання у Волинській області протягом 2019 року зареєстрували:
- АПК — 10 нещасних випадків проти 10 у 2018 році, з них 4 - зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році, у тому числі 2 - внаслідок ДТП;
- лісове господарство — 3 нещасних випадки проти 1 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;
- харчова і переробна промисловість — 7 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;
- виробництво деревини та виробів з деревини — 4 нещасних випадки проти 10 у 2018 році, з них - 0 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;
- СКС - 29 нещасних випадків проти 21 у 2018 році, з них - 3 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 3 - внаслідок ДТП;
- торгівля — 9 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 4 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 4 - внаслідок ДТП.
Зростання кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками зареєстрували у Волинській (+7, всі випадки внаслідок ДТП, з них - 5 на дорогах загального користування, 2 - на території підприємства), Одеській (+6), Івано – Франківській (+2), Хмельницькій (+2), Житомирській (+1), Луганській (+1), Львівській (+1), Сумській (+1) та Харківській (+1) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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