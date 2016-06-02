вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники

Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники
Повідомили сумну статистику нещасних випадків на підприємствах Волинської області у 2019 році.

Про це інформує управління Держпраці.

Так, усього в суб’єктів господарювання у Волинській області протягом 2019 року зареєстрували:

- АПК — 10 нещасних випадків проти 10 у 2018 році, з них 4 - зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році, у тому числі 2 - внаслідок ДТП;

- лісове господарство — 3 нещасних випадки проти 1 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;

- харчова і переробна промисловість — 7 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;

- виробництво деревини та виробів з деревини — 4 нещасних випадки проти 10 у 2018 році, з них - 0 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;

- СКС - 29 нещасних випадків проти 21 у 2018 році, з них - 3 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 3 - внаслідок ДТП;

- торгівля — 9 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 4 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 4 - внаслідок ДТП.

Зростання кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками зареєстрували у Волинській (+7, всі випадки внаслідок ДТП, з них - 5 на дорогах загального користування, 2 - на території підприємства), Одеській (+6), Івано – Франківській (+2), Хмельницькій (+2), Житомирській (+1), Луганській (+1), Львівській (+1), Сумській (+1) та Харківській (+1) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нещасні випадки. смерть, галузі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якщо неправильно зробив, то «положив коня»: волинська майстриня тче унікальні рядна
Сьогодні, 18:12
Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники
Сьогодні, 17:55
«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною
Сьогодні, 17:18
Волинянин платитиме штраф за коноплі з київського смітника
Сьогодні, 17:02
Перший випадок правця на Волині за 6 років: чоловіку ампутували ступню
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
За рівнем зарплати Волинь – сьома знизу За рівнем зарплати Волинь – сьома знизу
02 червень, 2016, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якщо неправильно зробив, то «положив коня»: волинська майстриня тче унікальні рядна
Сьогодні, 18:12
 0
Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники
Сьогодні, 17:55
 0
«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною
Сьогодні, 17:18
 0
Волинянин платитиме штраф за коноплі з київського смітника
Сьогодні, 17:02
 0
Перший випадок правця на Волині за 6 років: чоловіку ампутували ступню
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8