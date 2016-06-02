Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники

Повідомили сумну статистику нещасних випадків на підприємствах Волинської області у 2019 році.Про це інформує управління Держпраці.Так, усього в суб’єктів господарювання у Волинській області протягом 2019 року зареєстрували:- АПК — 10 нещасних випадків проти 10 у 2018 році, з них 4 - зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році, у тому числі 2 - внаслідок ДТП;- лісове господарство — 3 нещасних випадки проти 1 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;- харчова і переробна промисловість — 7 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 1 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;- виробництво деревини та виробів з деревини — 4 нещасних випадки проти 10 у 2018 році, з них - 0 зі смертельним наслідком проти 1 у 2018 році;- СКС - 29 нещасних випадків проти 21 у 2018 році, з них - 3 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 3 - внаслідок ДТП;- торгівля — 9 нещасних випадків проти 8 у 2018 році, з них - 4 зі смертельним наслідком проти 0 у 2018 році, у тому числі 4 - внаслідок ДТП.Зростання кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками зареєстрували у Волинській (+7, всі випадки внаслідок ДТП, з них - 5 на дорогах загального користування, 2 - на території підприємства), Одеській (+6), Івано – Франківській (+2), Хмельницькій (+2), Житомирській (+1), Луганській (+1), Львівській (+1), Сумській (+1) та Харківській (+1) областях.