вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин платитиме штраф за коноплі з київського смітника

Волинянин платитиме штраф за коноплі з київського смітника
Суддя Ратнівського районного суду Оксана Свистун розглянула справу про притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка з Ратнівського району, який знайшов заборонену речовину на смітнику у Києві та зберігав її у своєму домі.

Слухання справи відбулось 14 січня, йдеться у вироку суду, опублікованого на Район.Ратне.

Чоловік на початку вересня 2019 року, перебуваючи в місті Київ, на смітнику зірвав декілька рослин дикоростучої коноплі, які за допомогою попутного транспортного засобу перевіз до свого місця проживання, де висушив та подрібнив їх, чим незаконно придбав та виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, вагою (в перерахунку на висушену речовину) 15,6966 грамів без мети збуту для власного вживання.

У подальшому обвинувачений зберігав без мети збуту у своєму житловому будинку на шафі до проведення огляду місця події працівниками поліції. Після обшуку, який тривав близько двох годин, правоохоронці вилучили небезпечну речовину.

14 січня 2020 року керівниця Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури Ірина Дикун та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості, відповідно до якої житель Ратнівщини беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Суддя ухвалила затвердити укладену 14 січня 2020 року угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, визнати чоловіка винним у вчиненні злочину та призначити покарання у виді виді штрафу розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Речовий доказ – особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, який знаходиться в камері схову речових доказів Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, знищити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: канабіс, наркотики, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники
Сьогодні, 17:55
«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною
Сьогодні, 17:18
Волинянин платитиме штраф за коноплі з київського смітника
Сьогодні, 17:02
Перший випадок правця на Волині за 6 років: чоловіку ампутували ступню
Сьогодні, 16:42
Скільки води потрібно пити та як це робити правильно: поради луцької тренерки
Сьогодні, 16:39
Схожі новини
У Луцьку судили чоловіка за коноплю У Луцьку судили чоловіка за коноплю
21 листопад, 2019, 20:26
У Луцьку посеред вулиці спіймали чоловіка з канабісом У Луцьку посеред вулиці спіймали чоловіка з канабісом
18 листопад, 2019, 17:12
У Луцьку серед вулиці продовжують затримувати людей з наркотиками У Луцьку серед вулиці продовжують затримувати людей з наркотиками
07 листопад, 2019, 10:29
Луцька медсестра приторговувала наркотиками Луцька медсестра приторговувала наркотиками
26 вересень, 2019, 16:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якщо неправильно зробив, то «положив коня»: волинська майстриня тче унікальні рядна
Сьогодні, 18:12
 0
Де на Волині найбільше травмуються та гинуть працівники
Сьогодні, 17:55
 0
«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною
Сьогодні, 17:18
 0
Волинянин платитиме штраф за коноплі з київського смітника
Сьогодні, 17:02
 0
Перший випадок правця на Волині за 6 років: чоловіку ампутували ступню
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8