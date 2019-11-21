Волинянин платитиме штраф за коноплі з київського смітника

Оксана Свистун розглянула справу про притягнення до кримінальної відповідальності чоловіка з Ратнівського району, який знайшов заборонену речовину на смітнику у Києві та зберігав її у своєму домі.



Слухання справи відбулось 14 січня, йдеться у вироку суду, опублікованого на



Чоловік на початку вересня 2019 року, перебуваючи в місті Київ, на смітнику зірвав декілька рослин дикоростучої коноплі, які за допомогою попутного транспортного засобу перевіз до свого місця проживання, де висушив та подрібнив їх, чим незаконно придбав та виготовив особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, вагою (в перерахунку на висушену речовину) 15,6966 грамів без мети збуту для власного вживання.



У подальшому обвинувачений зберігав без мети збуту у своєму житловому будинку на шафі до проведення огляду місця події працівниками поліції. Після обшуку, який тривав близько двох годин, правоохоронці вилучили небезпечну речовину.



14 січня 2020 року керівниця Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури Ірина Дикун та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості, відповідно до якої житель Ратнівщини беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.



Суддя ухвалила затвердити укладену 14 січня 2020 року угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим, визнати чоловіка винним у вчиненні злочину та призначити покарання у виді виді штрафу розмірі 50 (п`ятдесят) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.



Речовий доказ – особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, який знаходиться в камері схову речових доказів Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області, знищити.

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