Навіщо зберігати пуповинну кров та скільки платять за це луцькі мами





Про це пише



Завідувач Центру планування сім’ї Луцького пологового будинку Лариса Шендибило розповіла, щомісяця є 1-2 жінки, які виявляють бажання зберегти кров свого малюка. У стерильних умовах з пуповини дитини акушерка збирає кров. Вона збирається у так звану сумку-холодильник та транспортується до Києва.



Як запевнила Лариса Шендибило, навіть луцькі лікарі, які приймають пологи у своїх родичів, проявляють ініціативу, аби зібрати пуповинну кров у дітей.



«Я знаю таку подружню пару, яка завагітніла для того, аби пуповинною кров’ю новонародженного вилікувати старшу дитину. Тобто хто знає про це, той і робить. Це не коштує колосальних грошей і є певною гарантією на майбутнє. Та, звичайно, ліпше нею не скористатися», –запевняє Лариса Шендибило.



Єдиним місцем, де можна зберігати кров, є сімейний банк пуповинної крові та стовбурових клітин «Гемафонд» у Києві.



Як розповіла медичний консультант у місті Луцьк та Волинській області Юлія Батова , укласти договір з банком може будь-яка вагітна жінка, яка пройшла медичне обстеження і якій потрібна така біологічна страховка. Відповідно до наказу МОЗ України №385 від 01.08.2005 року "Про інфекційну безпеку донорської крові та її передкомпонентів", протипоказом можуть бути виявлені ВІЛ-інфекція,СНІД та певні гострі захворювання.



«Пуповинна кров багата молодими і активними кровотворними стовбуровими клітинами, які застосовують при лікуванні різних злоякісних захворюваннях крові. Відповідно до наказу МОЗ, використовують також при лікуванні аутизму та гіпоксичному ураженні головного мозку», – консультує спеціаліст.



Якщо важкі захворювання лікуються за межами України, кріобанк забезпечує доставку крові за кордон.



Зі слів Юлії Батової, кількість луцьких жінок, які виявляють бажання зберігати пуповинну кров, з кожним роком збільшується. Спричинено це, напевно, тим, що люди стають більш обізнаними.



«За умовами договору пуповинна кров у кріосховищі зберігається протягом ста років. На сьогоднішній день найдовше у світі кров зберігається уже 28 років. Час від часу її перевіряють, вона не втрачає свої властивості. Адже зберігається у рідкому азоті при температурі -196°С градусів. Сто відсотків кров підійде дитині, у якої вона забиралася, та 25 відсотків ймовірності того, що підійде рідним братам, сестрам та батькам. Але мається на увазі, що брати і сестри повинні бути від одного батька та однієї матері», – пояснює Юлія Батова.



Пуповинну кров купити неможливо, адже для не рідних людей вона не представляє ніякої цінності.



Договір з кріобанком можна укладати з першого по третій триместр вагітності. Жінці вручають спеціальну сумку-контейнер для забору крові, яку вона повинна взяти на пологи. Відповідно до наказу МОЗ №481, лікар акушер-гінеколог, який веде пологи, зобов’язаний зробити забір матеріалу – пуповинної крові, пупочного каналу чи плаценти.



Як розповіла Юлія Батова, переробка пуповинної крові коштує 12 тисяч гривень, 2 тисячі з яких оплачується одразу як аванс. 10 тисяч гривень – через 4-6 тижнів після народження дитини. І щороку за зберігання пуповинної крові потрібно заплатити 130 доларів за курсом Національного банку України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, скільки луцькі жінки платять за зберігання пуповинної крові своєї дитини.Про це пише Конкурент Завідувач Центру планування сім’ї Луцького пологового будинкурозповіла, щомісяця є 1-2 жінки, які виявляють бажання зберегти кров свого малюка. У стерильних умовах з пуповини дитини акушерка збирає кров. Вона збирається у так звану сумку-холодильник та транспортується до Києва.Як запевнила Лариса Шендибило, навіть луцькі лікарі, які приймають пологи у своїх родичів, проявляють ініціативу, аби зібрати пуповинну кров у дітей.«Я знаю таку подружню пару, яка завагітніла для того, аби пуповинною кров’ю новонародженного вилікувати старшу дитину. Тобто хто знає про це, той і робить. Це не коштує колосальних грошей і є певною гарантією на майбутнє. Та, звичайно, ліпше нею не скористатися», –запевняє Лариса Шендибило.Єдиним місцем, де можна зберігати кров, є сімейний банк пуповинної крові та стовбурових клітин «Гемафонд» у Києві.Як розповіла медичний консультант у місті Луцьк та Волинській області, укласти договір з банком може будь-яка вагітна жінка, яка пройшла медичне обстеження і якій потрібна така біологічна страховка. Відповідно до наказу МОЗ України №385 від 01.08.2005 року "Про інфекційну безпеку донорської крові та її передкомпонентів", протипоказом можуть бути виявлені ВІЛ-інфекція,СНІД та певні гострі захворювання.«Пуповинна кров багата молодими і активними кровотворними стовбуровими клітинами, які застосовують при лікуванні різних злоякісних захворюваннях крові. Відповідно до наказу МОЗ, використовують також при лікуванні аутизму та гіпоксичному ураженні головного мозку», – консультує спеціаліст.Якщо важкі захворювання лікуються за межами України, кріобанк забезпечує доставку крові за кордон.Зі слів Юлії Батової, кількість луцьких жінок, які виявляють бажання зберігати пуповинну кров, з кожним роком збільшується. Спричинено це, напевно, тим, що люди стають більш обізнаними.«За умовами договору пуповинна кров у кріосховищі зберігається протягом ста років. На сьогоднішній день найдовше у світі кров зберігається уже 28 років. Час від часу її перевіряють, вона не втрачає свої властивості. Адже зберігається у рідкому азоті при температурі -196°С градусів. Сто відсотків кров підійде дитині, у якої вона забиралася, та 25 відсотків ймовірності того, що підійде рідним братам, сестрам та батькам. Але мається на увазі, що брати і сестри повинні бути від одного батька та однієї матері», – пояснює Юлія Батова.Пуповинну кров купити неможливо, адже для не рідних людей вона не представляє ніякої цінності.Договір з кріобанком можна укладати з першого по третій триместр вагітності. Жінці вручають спеціальну сумку-контейнер для забору крові, яку вона повинна взяти на пологи. Відповідно до наказу МОЗ №481, лікар акушер-гінеколог, який веде пологи, зобов’язаний зробити забір матеріалу – пуповинної крові, пупочного каналу чи плаценти.Як розповіла Юлія Батова, переробка пуповинної крові коштує 12 тисяч гривень, 2 тисячі з яких оплачується одразу як аванс. 10 тисяч гривень – через 4-6 тижнів після народження дитини. І щороку за зберігання пуповинної крові потрібно заплатити 130 доларів за курсом Національного банку України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію