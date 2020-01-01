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Навіщо зберігати пуповинну кров та скільки платять за це луцькі мами

Навіщо зберігати пуповинну кров та скільки платять за це луцькі мами
Повідомили, скільки луцькі жінки платять за зберігання пуповинної крові своєї дитини.

Про це пише Конкурент.

Завідувач Центру планування сім’ї Луцького пологового будинку Лариса Шендибило розповіла, щомісяця є 1-2 жінки, які виявляють бажання зберегти кров свого малюка. У стерильних умовах з пуповини дитини акушерка збирає кров. Вона збирається у так звану сумку-холодильник та транспортується до Києва.

Як запевнила Лариса Шендибило, навіть луцькі лікарі, які приймають пологи у своїх родичів, проявляють ініціативу, аби зібрати пуповинну кров у дітей.

«Я знаю таку подружню пару, яка завагітніла для того, аби пуповинною кров’ю новонародженного вилікувати старшу дитину. Тобто хто знає про це, той і робить. Це не коштує колосальних грошей і є певною гарантією на майбутнє. Та, звичайно, ліпше нею не скористатися», –запевняє Лариса Шендибило.

Єдиним місцем, де можна зберігати кров, є сімейний банк пуповинної крові та стовбурових клітин «Гемафонд» у Києві.

Як розповіла медичний консультант у місті Луцьк та Волинській області Юлія Батова , укласти договір з банком може будь-яка вагітна жінка, яка пройшла медичне обстеження і якій потрібна така біологічна страховка. Відповідно до наказу МОЗ України №385 від 01.08.2005 року "Про інфекційну безпеку донорської крові та її передкомпонентів", протипоказом можуть бути виявлені ВІЛ-інфекція,СНІД та певні гострі захворювання.

«Пуповинна кров багата молодими і активними кровотворними стовбуровими клітинами, які застосовують при лікуванні різних злоякісних захворюваннях крові. Відповідно до наказу МОЗ, використовують також при лікуванні аутизму та гіпоксичному ураженні головного мозку», – консультує спеціаліст.

Якщо важкі захворювання лікуються за межами України, кріобанк забезпечує доставку крові за кордон.

Зі слів Юлії Батової, кількість луцьких жінок, які виявляють бажання зберігати пуповинну кров, з кожним роком збільшується. Спричинено це, напевно, тим, що люди стають більш обізнаними.

«За умовами договору пуповинна кров у кріосховищі зберігається протягом ста років. На сьогоднішній день найдовше у світі кров зберігається уже 28 років. Час від часу її перевіряють, вона не втрачає свої властивості. Адже зберігається у рідкому азоті при температурі -196°С градусів. Сто відсотків кров підійде дитині, у якої вона забиралася, та 25 відсотків ймовірності того, що підійде рідним братам, сестрам та батькам. Але мається на увазі, що брати і сестри повинні бути від одного батька та однієї матері», – пояснює Юлія Батова.

Пуповинну кров купити неможливо, адже для не рідних людей вона не представляє ніякої цінності.

Договір з кріобанком можна укладати з першого по третій триместр вагітності. Жінці вручають спеціальну сумку-контейнер для забору крові, яку вона повинна взяти на пологи. Відповідно до наказу МОЗ №481, лікар акушер-гінеколог, який веде пологи, зобов’язаний зробити забір матеріалу – пуповинної крові, пупочного каналу чи плаценти.

Як розповіла Юлія Батова, переробка пуповинної крові коштує 12 тисяч гривень, 2 тисячі з яких оплачується одразу як аванс. 10 тисяч гривень – через 4-6 тижнів після народження дитини. І щороку за зберігання пуповинної крові потрібно заплатити 130 доларів за курсом Національного банку України.

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Теги: медицина, пуповинна кров
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