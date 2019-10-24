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Помер колишній настоятель храму на Волині

Помер колишній настоятель храму на Волині
На 52-му році життя внаслідок тяжкої хвороби помер настоятель Свято-Іллінського храму села Підліски Гощанського району протоієрей Андрій Савельєв.

Раніше він був настоятелем Свято-Покровського храму села Крижівка Рожищенського району, інформує Район.Рожище з посиланням на Рівненську єпархію УПЦ (МП).

Життя священника обірвалося 17 січня.

«Митрополит Варфоломій та духовенство Рівненської єпархії висловлюють співчуття прихожанам та рідним покійного. Нехай Господь оселить душу Свого служителя в оселях з праведними. Вічна йому пам’ять!» – йдеться у повідомленні.


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Теги: священник, смерть
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