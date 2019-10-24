Помер колишній настоятель храму на Волині
Сьогодні, 11:00
На 52-му році життя внаслідок тяжкої хвороби помер настоятель Свято-Іллінського храму села Підліски Гощанського району протоієрей Андрій Савельєв.
Раніше він був настоятелем Свято-Покровського храму села Крижівка Рожищенського району, інформує Район.Рожище з посиланням на Рівненську єпархію УПЦ (МП).
Життя священника обірвалося 17 січня.
«Митрополит Варфоломій та духовенство Рівненської єпархії висловлюють співчуття прихожанам та рідним покійного. Нехай Господь оселить душу Свого служителя в оселях з праведними. Вічна йому пам’ять!» – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Раніше він був настоятелем Свято-Покровського храму села Крижівка Рожищенського району, інформує Район.Рожище з посиланням на Рівненську єпархію УПЦ (МП).
Життя священника обірвалося 17 січня.
«Митрополит Варфоломій та духовенство Рівненської єпархії висловлюють співчуття прихожанам та рідним покійного. Нехай Господь оселить душу Свого служителя в оселях з праведними. Вічна йому пам’ять!» – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що подивитися в Луцьку у кіно: афіша фільмів*
Сьогодні, 11:50
Помер колишній настоятель храму на Волині
Сьогодні, 11:00
Медіа