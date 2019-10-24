Помер колишній настоятель храму на Волині

Андрій Савельєв.



Раніше він був настоятелем Свято-Покровського храму села Крижівка Рожищенського району, інформує



Життя священника обірвалося 17 січня.



«Митрополит Варфоломій та духовенство Рівненської єпархії висловлюють співчуття прихожанам та рідним покійного. Нехай Господь оселить душу Свого служителя в оселях з праведними. Вічна йому пам’ять!» – йдеться у повідомленні.





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