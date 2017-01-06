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Традиційні страви: що приготувати на Водохресний Святвечір

Традиційні страви: що приготувати на Водохресний Святвечір
У Водохресний Святвечір випікають пісні пироги, готують голодну кутю і варять компот із сухофруктів.

Про це пише НВ.

В Україні 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє. Велике свято завершує новорічно-різдвяні канікули багатим на всілякі частування столом. Напередодні Водохреща велика увага приділяється Водохресному святвечору (Бабин вечір, Голодна кутя), який припадає на вечір 18 січня. У цей день готуються до очищення в свято Хрещення, тому дотримуються одноденного посту.

Традиційно у Водохресний Святвечір на столі повинні бути виключно пісні страви - вареники, риба, борщ, печиво «хрести», пироги, капуста, голубці, запечена картопля. Також в цей вечір подають голодну кутю, яка повинна бути без масла або вершків.

1. Голодна кутя
У Водохресний Святвечір голодна кутя є однією з головних страв вечора. Її готують із пшениці з додаванням горіхів і родзинок. Так як в цей день дотримуються посту, масло додавати заборонено.

2. Пісний борщ
Смачний борщ не обов'язково повинен бути з м'ясом. Без нього страва виходить нітрохи не гіршою, а якщо додати в'ялену грушу, то просто диво. Невеликий солодкий плід ідеально доповнює український борщ.

3. Запечена риба
На Водохресний Святвечір риба повинна бути пісною, а значить кращий спосіб приготування - в духовці або на грилі. Така риба вийде соковитою і корисною. Страву можна доповнити гарніром з овочів.

4. Пісні пироги
Пісні пироги займають одне з основних місць на святковому столі 18 січня. Начинками для страви можуть бути різні овочі або фрукти - картопля, сочевиця, цибуля, шпинат, яблука, апельсини.

5. Компот із сухофруктів
Компот із сухофруктів або узвар подають на Різдво, Щедрий вечір і Водохресний Святвечір. Цей солодкий напій сподобається як дорослим, так і дітям. Для приготування найчастіше використовують сушені яблука, груші, курагу і чорнослив.

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Теги: Святвечір, Голодна кутя, страви
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