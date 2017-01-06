Традиційні страви: що приготувати на Водохресний Святвечір





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В Україні 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє. Велике свято завершує новорічно-різдвяні канікули багатим на всілякі частування столом. Напередодні Водохреща велика увага приділяється Водохресному святвечору (Бабин вечір, Голодна кутя), який припадає на вечір 18 січня. У цей день готуються до очищення в свято Хрещення, тому дотримуються одноденного посту.



Традиційно у Водохресний Святвечір на столі повинні бути виключно пісні страви - вареники, риба, борщ, печиво «хрести», пироги, капуста, голубці, запечена картопля. Також в цей вечір подають голодну кутю, яка повинна бути без масла або вершків.



1. Голодна кутя

У Водохресний Святвечір голодна кутя є однією з головних страв вечора. Її готують із пшениці з додаванням горіхів і родзинок. Так як в цей день дотримуються посту, масло додавати заборонено.



2. Пісний борщ

Смачний борщ не обов'язково повинен бути з м'ясом. Без нього страва виходить нітрохи не гіршою, а якщо додати в'ялену грушу, то просто диво. Невеликий солодкий плід ідеально доповнює український борщ.



3. Запечена риба

На Водохресний Святвечір риба повинна бути пісною, а значить кращий спосіб приготування - в духовці або на грилі. Така риба вийде соковитою і корисною. Страву можна доповнити гарніром з овочів.



4. Пісні пироги

Пісні пироги займають одне з основних місць на святковому столі 18 січня. Начинками для страви можуть бути різні овочі або фрукти - картопля, сочевиця, цибуля, шпинат, яблука, апельсини.



5. Компот із сухофруктів

Компот із сухофруктів або узвар подають на Різдво, Щедрий вечір і Водохресний Святвечір. Цей солодкий напій сподобається як дорослим, так і дітям. Для приготування найчастіше використовують сушені яблука, груші, курагу і чорнослив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Водохресний Святвечір випікають пісні пироги, готують голодну кутю і варять компот із сухофруктів.Про це пише НВ В Україні 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє. Велике свято завершує новорічно-різдвяні канікули багатим на всілякі частування столом. Напередодні Водохреща велика увага приділяється Водохресному святвечору (Бабин вечір, Голодна кутя), який припадає на вечір 18 січня. У цей день готуються до очищення в свято Хрещення, тому дотримуються одноденного посту.Традиційно у Водохресний Святвечір на столі повинні бути виключно пісні страви - вареники, риба, борщ, печиво «хрести», пироги, капуста, голубці, запечена картопля. Також в цей вечір подають голодну кутю, яка повинна бути без масла або вершків.1. Голодна кутяУ Водохресний Святвечір голодна кутя є однією з головних страв вечора. Її готують із пшениці з додаванням горіхів і родзинок. Так як в цей день дотримуються посту, масло додавати заборонено.2. Пісний борщСмачний борщ не обов'язково повинен бути з м'ясом. Без нього страва виходить нітрохи не гіршою, а якщо додати в'ялену грушу, то просто диво. Невеликий солодкий плід ідеально доповнює український борщ.3. Запечена рибаНа Водохресний Святвечір риба повинна бути пісною, а значить кращий спосіб приготування - в духовці або на грилі. Така риба вийде соковитою і корисною. Страву можна доповнити гарніром з овочів.4. Пісні пирогиПісні пироги займають одне з основних місць на святковому столі 18 січня. Начинками для страви можуть бути різні овочі або фрукти - картопля, сочевиця, цибуля, шпинат, яблука, апельсини.5. Компот із сухофруктівКомпот із сухофруктів або узвар подають на Різдво, Щедрий вечір і Водохресний Святвечір. Цей солодкий напій сподобається як дорослим, так і дітям. Для приготування найчастіше використовують сушені яблука, груші, курагу і чорнослив.

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