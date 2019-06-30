Коли у Ковелі відгуляють випускні
Сьогодні, 16:06
Повідомили, коли у Ковелі відбудеться випускний.
Про це пише КовельPost.
Освітяни уже спланували й весняні канікули - вони розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень.
Крім того, начальник управління освіти Ковеля Віктор Бичковський повідомив, що останній дзвоник у ковельських школах пролунає 29 травня, а випускний для старшокласників відбудеться 26 червня.
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Про це пише КовельPost.
Освітяни уже спланували й весняні канікули - вони розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень.
Крім того, начальник управління освіти Ковеля Віктор Бичковський повідомив, що останній дзвоник у ковельських школах пролунає 29 травня, а випускний для старшокласників відбудеться 26 червня.
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