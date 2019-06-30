Коли у Ковелі відгуляють випускні





Про це пише



Освітяни уже спланували й весняні канікули - вони розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень.



Крім того, начальник управління освіти Ковеля Віктор Бичковський повідомив, що останній дзвоник у ковельських школах пролунає 29 травня, а випускний для старшокласників відбудеться 26 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, коли у Ковелі відбудеться випускний.Про це пише КовельPost. Освітяни уже спланували й весняні канікули - вони розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень.Крім того, начальник управління освіти Ковеляповідомив, що останній дзвоник у ковельських школах пролунає 29 травня, а випускний для старшокласників відбудеться 26 червня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію