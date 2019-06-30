вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли у Ковелі відгуляють випускні

Коли у Ковелі відгуляють випускні
Повідомили, коли у Ковелі відбудеться випускний.

Про це пише КовельPost.

Освітяни уже спланували й весняні канікули - вони розпочнуться 23 березня і триватимуть один тиждень.

Крім того, начальник управління освіти Ковеля Віктор Бичковський повідомив, що останній дзвоник у ковельських школах пролунає 29 травня, а випускний для старшокласників відбудеться 26 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: випускний, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки води потрібно пити та як це робити правильно: поради луцької тренерки
Сьогодні, 16:39
ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та РФ уродженцю Волині
Сьогодні, 16:12
Коли у Ковелі відгуляють випускні
Сьогодні, 16:06
Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:45
Із прикордонників – у масажисти: 23-річний волинянин покинув службу, щоб лікувати земляків
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО Як минуло свято останнього дзвінка у центрі профтехосвіти у Ковелі. ФОТО
30 червень, 2019, 20:40
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
30 червень, 2019, 17:53
Одинадцятикласники Ковеля відгуляли випускний. ФОТО Одинадцятикласники Ковеля відгуляли випускний. ФОТО
29 червень, 2019, 00:36
У Ковельському медколеджі – випускний. ФОТО У Ковельському медколеджі – випускний. ФОТО
01 лютий, 2019, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перший випадок правця на Волині за 6 років: чоловіку ампутували ступню
Сьогодні, 16:42
 0
Скільки води потрібно пити та як це робити правильно: поради луцької тренерки
Сьогодні, 16:39
 0
ФСБ на 35 років заборонила в'їзд до Криму та РФ уродженцю Волині
Сьогодні, 16:12
 0
Коли у Ковелі відгуляють випускні
Сьогодні, 16:06
 0
Замок Радзивілів в Олиці з висоти. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
Медіа
відео
1/8