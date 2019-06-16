Надвечір'я Богоявлення: у луцькому соборі освятили воду. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:42
Сьогодні, 18 січня, християни східного обряду святкують Надвечір’я Богоявлення, яке у народі ще називають Другий Святвечір або ж Голодна Кутя.
У храмах після закінчення ранішнього богослужіння, під час якого звершується урочиста літургія та здійснюють перше освячення води. Вода, освячена у Навечір’я Богоявлення та у сам день свята Водохреща, називається «йорданською» або «великою агіасмою», тобто святинею.
Родини сідають до святкової вечері саме після споживання цієї води. Утім, не варто пити освячену воду в поганому настрої або з поганими думками – інакше вона втратить усі свої властивості. Також освячену на Водохреще воду зберігають у домівках увесь рік.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost завітало на водосвяття у Свято-Троїцький кафедральний собор в Луцьку та пропонує розділити священні миті разом зі своїми читачами.
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У храмах після закінчення ранішнього богослужіння, під час якого звершується урочиста літургія та здійснюють перше освячення води. Вода, освячена у Навечір’я Богоявлення та у сам день свята Водохреща, називається «йорданською» або «великою агіасмою», тобто святинею.
Родини сідають до святкової вечері саме після споживання цієї води. Утім, не варто пити освячену воду в поганому настрої або з поганими думками – інакше вона втратить усі свої властивості. Також освячену на Водохреще воду зберігають у домівках увесь рік.
Тож Інформаційне агентство ВолиньPost завітало на водосвяття у Свято-Троїцький кафедральний собор в Луцьку та пропонує розділити священні миті разом зі своїми читачами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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