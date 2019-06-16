Надвечір'я Богоявлення: у луцькому соборі освятили воду. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 18 січня, християни східного обряду святкують Надвечір’я Богоявлення, яке у народі ще називають Другий Святвечір або ж Голодна Кутя.У храмах після закінчення ранішнього богослужіння, під час якого звершується урочиста літургія та здійснюють перше освячення води. Вода, освячена у Навечір’я Богоявлення та у сам день свята Водохреща, називається «йорданською» або «великою агіасмою», тобто святинею.Родини сідають до святкової вечері саме після споживання цієї води. Утім, не варто пити освячену воду в поганому настрої або з поганими думками – інакше вона втратить усі свої властивості. Також освячену на Водохреще воду зберігають у домівках увесь рік.Тожзавітало на водосвяття у Свято-Троїцький кафедральний собор в Луцьку та пропонує розділити священні миті разом зі своїми читачами.