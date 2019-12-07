«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною
Сьогодні, 17:18
Український мультиартист родом із Луцька Дмитро Монатік рідко публікує спільні світлини з коханою.
Проте цього разу виконавець все ж таки поділився з фоловерами в Instagram знімком з відпочинку, на якому позує з Іриною, пише ТСН.
На фото подружжя Монатіків зображене крупним планом і видно лише половини обличчя пари.
"Половини ... Ціле ... Цілий всесвіт ... Цілую всесвіт ...", - зворушливо прокоментував фотографію Дмитро.
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Проте цього разу виконавець все ж таки поділився з фоловерами в Instagram знімком з відпочинку, на якому позує з Іриною, пише ТСН.
На фото подружжя Монатіків зображене крупним планом і видно лише половини обличчя пари.
"Половини ... Ціле ... Цілий всесвіт ... Цілую всесвіт ...", - зворушливо прокоментував фотографію Дмитро.
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