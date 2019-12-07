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«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною

«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною
Український мультиартист родом із Луцька Дмитро Монатік рідко публікує спільні світлини з коханою.

Проте цього разу виконавець все ж таки поділився з фоловерами в Instagram знімком з відпочинку, на якому позує з Іриною, пише ТСН.

На фото подружжя Монатіків зображене крупним планом і видно лише половини обличчя пари.

"Половини ... Ціле ... Цілий всесвіт ... Цілую всесвіт ...", - зворушливо прокоментував фотографію Дмитро.
«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною

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Теги: MONATIK, дружина
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