«Цілий всесвіт»: MONATIK замилував спільним фото з дружиною

Дмитро Монатік рідко публікує спільні світлини з коханою.



Проте цього разу виконавець все ж таки поділився з фоловерами в Instagram знімком з відпочинку, на якому позує з Іриною, пише



На фото подружжя Монатіків зображене крупним планом і видно лише половини обличчя пари.



"Половини ... Ціле ... Цілий всесвіт ... Цілую всесвіт ...", - зворушливо прокоментував фотографію Дмитро.



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