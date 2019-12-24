На якому етапі будівництва краще купувати квартиру*





Інвестування у нерухомість – це довготривалий проект. І щоб ваші гроші «працювали» на вас, ми зібрали кілька порад.



1. Під час вибору об’єкта нерухомості для придбання, дуже велике значення має місце його розташування, оскільки від цього залежить сума прибутку, яку ви зможете отримувати, якщо здаватимете в оренду, або в яких умовах ви проживатимете. При цьому велике значення має наявність поруч зручної транспортної розв’язки та розвиненої інфраструктури.



2. Не менш вигідним є інвестування в об’єкт нерухомості на початковому етапі його будівництва, оскільки ціна за квадратний метр від початку будівництва до часу введення в експлуатацію суттєво зростає.



3. На початковому етапі будівництва ви матимете великий вибір пропозицій: поверху, планування чи кращої панорами. Приємним бонусом стане програма розтермінування, що дозволяє сплачувати частинами, навіть після зведення будівлі до 24 місяців .



4. Якість будівництва – запорука економії на ремонті. Базові елементи: вікна, двері, опалення, фасади, благоустрій – ось те, на що потрібно звертати увагу в першу чергу при інвестуванні коштів у нерухомість.



5. Комунальні платежі не повинні стати для вас сюрпризом. Характеристики будинку і квартири мають відповідати сучасним нормам енергоощадності. Забудовник, використовуючи при будівництві певні енергозберігаючі технології, дозволить вам суттєво заощаджувати на оплаті за комунальні послуги.



Компанія «Єврохолдінг» у Луцьку будує два житлових комплекси, що є привабливими для інвестування.



Житловий комплекс «Яровиця». Ідеальне розміщення в центрі міста з розвиненою інфраструктурою, як зовнішньою (розважальний центр, супермаркети, кафе, ресторани, аптеки, банки тощо), так і внутрішньою (сучасний благоустрій, дитячі та спортивні майданчики).



Наразі триває зведення енергоощадних будинків комплексу «ЯРОВИЦЯ FLY».



Будинки енергоощадні, якісні та красиві:



- Вентильований фасад SCANROC з унікальним дизайном.

- 5-ти камерні панорамні вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом. Панорамне скління.

- Швидкісні та тихі ліфти MIZUI, компанії MITSUBISHI.

- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.

- Продумане та комфортне планування квартир.

- Спроектовані комерційні приміщення бізнес-класу.

- Новітній підземний паркінг з ліфтом.

- Пентхауси з власною терасою, теплою підлогою та каміном.

- Неймовірні краєвиди, що відкриваються з усіх боків.



Детальніше можна ознайомитись на сайті



Житловий комплекс «Dream Town». Це – сучасний квартал з власним дитячим садочком, красивим благоустроєм та підземними паркінгами.



Сьогодні привабливою для ефективного інвестування є друга секція комплексу. Ще є великий вибір площ, поверхів та типів планувань.



Комплекс розміщений в комфортному для проживання районі міста (3 хв на авто до центру) та має ряд переваг:



- Всі будинки – енергоощадні. Система фасаду передбачає поєднання двох утеплюючих матеріалів, що добре утримують тепло та забезпечують хорошу шумоізоляцію.



- Мешканці будуть милуватися краєвидами з панорамних вікон. Вікна у кімнатах та скління балконів - це 6-ти камерний профіль WDS, 2-х двокамерний склопакет з енергозберігаючим покриттям Clima Guard Solar.



- Тепло та затишок забезпечить індивідуальне опалення з двоконтурним котлом Protherm, компанії Viessmann, радіаторами KRAFTER та трубами REHAU.





Детальніше можна ознайомитись на сайті



Створюючи сучасне, якісне та безпечне житло, компанія «Єврохолдінг» дбайливо планує кожен метр простору. Лише конструктивні рішення, максимальна увага до ергономічності та уважне ставлення до деталей.



«Інвестуйте вигідно!» – закликає забудовник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інвестиції у нерухомість мають очевидні переваги. Вкладаючи гроші у нерухомість, ви ефективно захищаєте свій капітал від знецінювання. Так, придбавши нерухомість чи то житлової, чи то комерційної спрямованості, ви можете отримувати постійний прибуток, здавши цей об’єкт в оренду. Ще однією безумовною перевагою інвестування у нерухомість є порівняно менші ризики «прогоріти», оскільки нерухомість не схильна до різкого падіння у ціні, а тому ризик фінансових втрат практично відсутній.Інвестування у нерухомість – це довготривалий проект. І щоб ваші гроші «працювали» на вас, ми зібрали кілька порад.1. Під час вибору об’єкта нерухомості для придбання, дуже велике значення має місце його розташування, оскільки від цього залежить сума прибутку, яку ви зможете отримувати, якщо здаватимете в оренду, або в яких умовах ви проживатимете. При цьому велике значення має наявність поруч зручної транспортної розв’язки та розвиненої інфраструктури.2. Не менш вигідним є інвестування в об’єкт нерухомості на початковому етапі його будівництва, оскільки ціна за квадратний метр від початку будівництва до часу введення в експлуатацію суттєво зростає.3. На початковому етапі будівництва ви матимете великий вибір пропозицій: поверху, планування чи кращої панорами. Приємним бонусом стане програма розтермінування, що дозволяє сплачувати частинами, навіть після зведення будівлі до 24 місяців .4. Якість будівництва – запорука економії на ремонті. Базові елементи: вікна, двері, опалення, фасади, благоустрій – ось те, на що потрібно звертати увагу в першу чергу при інвестуванні коштів у нерухомість.5. Комунальні платежі не повинні стати для вас сюрпризом. Характеристики будинку і квартири мають відповідати сучасним нормам енергоощадності. Забудовник, використовуючи при будівництві певні енергозберігаючі технології, дозволить вам суттєво заощаджувати на оплаті за комунальні послуги.Компаніяу Луцьку будує два житлових комплекси, що є привабливими для інвестування.. Ідеальне розміщення в центрі міста з розвиненою інфраструктурою, як зовнішньою (розважальний центр, супермаркети, кафе, ресторани, аптеки, банки тощо), так і внутрішньою (сучасний благоустрій, дитячі та спортивні майданчики).Наразі триває зведення енергоощадних будинків комплексуБудинки енергоощадні, якісні та красиві:- Вентильований фасад SCANROC з унікальним дизайном.- 5-ти камерні панорамні вікна з системою триплекс BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом. Панорамне скління.- Швидкісні та тихі ліфти MIZUI, компанії MITSUBISHI.- Індивідуальне опалення з надійним двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN, радіаторами VAILLANT та трубами REHAU.- Продумане та комфортне планування квартир.- Спроектовані комерційні приміщення бізнес-класу.- Новітній підземний паркінг з ліфтом.- Пентхауси з власною терасою, теплою підлогою та каміном.- Неймовірні краєвиди, що відкриваються з усіх боків.Детальніше можна ознайомитись на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05. Це – сучасний квартал з власним дитячим садочком, красивим благоустроєм та підземними паркінгами.Сьогодні привабливою для ефективного інвестування є друга секція комплексу. Ще є великий вибір площ, поверхів та типів планувань.Комплекс розміщений в комфортному для проживання районі міста (3 хв на авто до центру) та має ряд переваг:- Всі будинки – енергоощадні. Система фасаду передбачає поєднання двох утеплюючих матеріалів, що добре утримують тепло та забезпечують хорошу шумоізоляцію.- Мешканці будуть милуватися краєвидами з панорамних вікон. Вікна у кімнатах та скління балконів - це 6-ти камерний профіль WDS, 2-х двокамерний склопакет з енергозберігаючим покриттям Clima Guard Solar.- Тепло та затишок забезпечить індивідуальне опалення з двоконтурним котлом Protherm, компанії Viessmann, радіаторами KRAFTER та трубами REHAU.Детальніше можна ознайомитись на сайті https://dream-town.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Привокзальна, 12, тел. 099 327 27 27Створюючи сучасне, якісне та безпечне житло, компанія «Єврохолдінг» дбайливо планує кожен метр простору. Лише конструктивні рішення, максимальна увага до ергономічності та уважне ставлення до деталей.«Інвестуйте вигідно!» – закликає забудовник.

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