Разумков розповів, коли відкриється ринок землі
Сьогодні, 14:59
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в законопроекті про ринок землі є багато невирішених питань, але він надійде до парламенту, коли буде готовий.
І після цього ринок запрацює не відразу. Разумков додав, що рішення ухвалить Верховна Рада більшістю голосів, інформують Факти ICTV.
За словами спікера ВР, ключові питання були враховані.
– Я говорю про обмеження для іноземців, фактично, заборона продавати землю іноземцям, на сьогодні, і компаніям, у яких є власником або кінцевим бенефіціаром іноземці – також заборонено до референдуму. Дуже сильно знижений показник фактично продажу землі в одні руки. І сьогодні, дискусія “більше-менше”, але, на сьогодні, це 10 тис.га, – сказав він.
Разумков підкреслив, що ухвалення закону про ринок землі не означає, що він відкриється відразу, тому що багато аспектів потрібно привести до відповідних норм.
– Це і реєстри, і антирейдерська система, це і нормальні карти, в повному обсязі відображають – де, що, як і кому належить, це створення Державного банку землі, це створення і отримання дешевих кредитів. Багато роботи, яку необхідно виконати на цьому проміжку, і тільки після цього, дійсно, відкриється ринок, – сказав він.
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І після цього ринок запрацює не відразу. Разумков додав, що рішення ухвалить Верховна Рада більшістю голосів, інформують Факти ICTV.
За словами спікера ВР, ключові питання були враховані.
– Я говорю про обмеження для іноземців, фактично, заборона продавати землю іноземцям, на сьогодні, і компаніям, у яких є власником або кінцевим бенефіціаром іноземці – також заборонено до референдуму. Дуже сильно знижений показник фактично продажу землі в одні руки. І сьогодні, дискусія “більше-менше”, але, на сьогодні, це 10 тис.га, – сказав він.
Разумков підкреслив, що ухвалення закону про ринок землі не означає, що він відкриється відразу, тому що багато аспектів потрібно привести до відповідних норм.
– Це і реєстри, і антирейдерська система, це і нормальні карти, в повному обсязі відображають – де, що, як і кому належить, це створення Державного банку землі, це створення і отримання дешевих кредитів. Багато роботи, яку необхідно виконати на цьому проміжку, і тільки після цього, дійсно, відкриється ринок, – сказав він.
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