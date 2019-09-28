Разумков розповів, коли відкриється ринок землі





І після цього ринок запрацює не відразу. Разумков додав, що рішення ухвалить Верховна Рада більшістю голосів, інформують



За словами спікера ВР, ключові питання були враховані.



– Я говорю про обмеження для іноземців, фактично, заборона продавати землю іноземцям, на сьогодні, і компаніям, у яких є власником або кінцевим бенефіціаром іноземці – також заборонено до референдуму. Дуже сильно знижений показник фактично продажу землі в одні руки. І сьогодні, дискусія “більше-менше”, але, на сьогодні, це 10 тис.га, – сказав він.



Разумков підкреслив, що ухвалення закону про ринок землі не означає, що він відкриється відразу, тому що багато аспектів потрібно привести до відповідних норм.



– Це і реєстри, і антирейдерська система, це і нормальні карти, в повному обсязі відображають – де, що, як і кому належить, це створення Державного банку землі, це створення і отримання дешевих кредитів. Багато роботи, яку необхідно виконати на цьому проміжку, і тільки після цього, дійсно, відкриється ринок, – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що в законопроекті про ринок землі є багато невирішених питань, але він надійде до парламенту, коли буде готовий.І після цього ринок запрацює не відразу. Разумков додав, що рішення ухвалить Верховна Рада більшістю голосів, інформують Факти ICTV За словами спікера ВР, ключові питання були враховані.– Я говорю про обмеження для іноземців, фактично, заборона продавати землю іноземцям, на сьогодні, і компаніям, у яких є власником або кінцевим бенефіціаром іноземці – також заборонено до референдуму. Дуже сильно знижений показник фактично продажу землі в одні руки. І сьогодні, дискусія “більше-менше”, але, на сьогодні, це 10 тис.га, – сказав він.Разумков підкреслив, що ухвалення закону про ринок землі не означає, що він відкриється відразу, тому що багато аспектів потрібно привести до відповідних норм.– Це і реєстри, і антирейдерська система, це і нормальні карти, в повному обсязі відображають – де, що, як і кому належить, це створення Державного банку землі, це створення і отримання дешевих кредитів. Багато роботи, яку необхідно виконати на цьому проміжку, і тільки після цього, дійсно, відкриється ринок, – сказав він.

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