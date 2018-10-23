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Винесли гроші, золоті прикраси і навіть документи: у місті на Волині обікрали квартиру

Винесли гроші, золоті прикраси і навіть документи: у місті на Волині обікрали квартиру
17-го січня у Нововолинську на вулиці Нововолинській злодії обікрали квартиру.

Про це повідомляє Юлія Міщук у фейсбук-спільноті “Нововолинськ Інфо”, передає БУГ.

З помешкання винесли гроші, золоті прикраси та цінні документи.

Крадіжка трапилась за декілька годин, поки господарів не було вдома – святкували день народження сина.

Дівчина розповідає, що разом із цінностями викрали важливі документи.

“Розумію, що цінності повернути нереально, поверніть чи підкиньте хоча б папку з документами!”, – йдеться у повідомленні.

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Теги: крадіжка, квартира
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