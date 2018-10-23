Винесли гроші, золоті прикраси і навіть документи: у місті на Волині обікрали квартиру





Про це повідомляє Юлія Міщук у фейсбук-спільноті “Нововолинськ Інфо”, передає



З помешкання винесли гроші, золоті прикраси та цінні документи.



Крадіжка трапилась за декілька годин, поки господарів не було вдома – святкували день народження сина.



Дівчина розповідає, що разом із цінностями викрали важливі документи.



“Розумію, що цінності повернути нереально, поверніть чи підкиньте хоча б папку з документами!”, – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го січня у Нововолинську на вулиці Нововолинській злодії обікрали квартиру.Про це повідомляє Юлія Міщук у фейсбук-спільноті “Нововолинськ Інфо”, передає БУГ З помешкання винесли гроші, золоті прикраси та цінні документи.Крадіжка трапилась за декілька годин, поки господарів не було вдома – святкували день народження сина.Дівчина розповідає, що разом із цінностями викрали важливі документи.“Розумію, що цінності повернути нереально, поверніть чи підкиньте хоча б папку з документами!”, – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію