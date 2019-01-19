Коли відбудеться освячення води у храмах УПЦ (МП) у Луцьку





Про це інформує пресслужба єпархії.



Кафедральний собор Всіх Святих землі Волинської

6.30 Часи. Літургія. Велике освячення води

9.00 Часи. Літургія. Велике освячення води



Свято-Покровський кафедральний храм

6.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)

7.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Пантелеймонівський храм)

9.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)



Свято-Хрестоводвиженський храм (Теремнівська вул.)

8.00 Акафіст Хрещенню Господньому

9.00 Божественна Літургія

11.00 Хресний хід і Велике освячення води на Теремнівському ставку



Свято-Петро-Павлівський храм (Рівненська вул.)

8. 00 Божественна літургія. Велике освячення води



Свято-Миколаївський храм (Володимирська вул.)

9.00 Божественна літургія

11.00 Велике освячення води



Свято-Воскресенський храм (тим. приміщення вул. Клима Савури, 46Б)

9.00 Божественна літургія. Велике освячення води



Свято-Благовіщенський храм (40-й квартал)

8.00 Часи. Божественна літургія. Велике освячення води



Свято-Іоанно-Богословський храм (вул. Лідавська, 2)

9.00 Божественна літургія. Велике освячення води



Храм на честь святителя Спиридона Триміфунтського (вул. Гулака Артемовського, 19)

8:30 Часи. Божественна літургія. Опісля Велике освячення води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили розклад богослужінь та освячення води у день Хрещення Господнього у храмах Волинської єпархії УПЦ (МП), які знаходяться у Луцьку.Про це інформує пресслужба єпархії.6.30 Часи. Літургія. Велике освячення води9.00 Часи. Літургія. Велике освячення води6.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)7.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Пантелеймонівський храм)9.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)8.00 Акафіст Хрещенню Господньому9.00 Божественна Літургія11.00 Хресний хід і Велике освячення води на Теремнівському ставку8. 00 Божественна літургія. Велике освячення води9.00 Божественна літургія11.00 Велике освячення води9.00 Божественна літургія. Велике освячення води8.00 Часи. Божественна літургія. Велике освячення води9.00 Божественна літургія. Велике освячення води8:30 Часи. Божественна літургія. Опісля Велике освячення води.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію