Коли відбудеться освячення води у храмах УПЦ (МП) у Луцьку
Сьогодні, 14:45
Повідомили розклад богослужінь та освячення води у день Хрещення Господнього у храмах Волинської єпархії УПЦ (МП), які знаходяться у Луцьку.
Про це інформує пресслужба єпархії.
Кафедральний собор Всіх Святих землі Волинської
6.30 Часи. Літургія. Велике освячення води
9.00 Часи. Літургія. Велике освячення води
Свято-Покровський кафедральний храм
6.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)
7.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Пантелеймонівський храм)
9.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)
Свято-Хрестоводвиженський храм (Теремнівська вул.)
8.00 Акафіст Хрещенню Господньому
9.00 Божественна Літургія
11.00 Хресний хід і Велике освячення води на Теремнівському ставку
Свято-Петро-Павлівський храм (Рівненська вул.)
8. 00 Божественна літургія. Велике освячення води
Свято-Миколаївський храм (Володимирська вул.)
9.00 Божественна літургія
11.00 Велике освячення води
Свято-Воскресенський храм (тим. приміщення вул. Клима Савури, 46Б)
9.00 Божественна літургія. Велике освячення води
Свято-Благовіщенський храм (40-й квартал)
8.00 Часи. Божественна літургія. Велике освячення води
Свято-Іоанно-Богословський храм (вул. Лідавська, 2)
9.00 Божественна літургія. Велике освячення води
Храм на честь святителя Спиридона Триміфунтського (вул. Гулака Артемовського, 19)
8:30 Часи. Божественна літургія. Опісля Велике освячення води.
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Про це інформує пресслужба єпархії.
Кафедральний собор Всіх Святих землі Волинської
6.30 Часи. Літургія. Велике освячення води
9.00 Часи. Літургія. Велике освячення води
Свято-Покровський кафедральний храм
6.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)
7.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Пантелеймонівський храм)
9.30 Божественна літургія. Велике освячення води (Свято-Покровський храм)
Свято-Хрестоводвиженський храм (Теремнівська вул.)
8.00 Акафіст Хрещенню Господньому
9.00 Божественна Літургія
11.00 Хресний хід і Велике освячення води на Теремнівському ставку
Свято-Петро-Павлівський храм (Рівненська вул.)
8. 00 Божественна літургія. Велике освячення води
Свято-Миколаївський храм (Володимирська вул.)
9.00 Божественна літургія
11.00 Велике освячення води
Свято-Воскресенський храм (тим. приміщення вул. Клима Савури, 46Б)
9.00 Божественна літургія. Велике освячення води
Свято-Благовіщенський храм (40-й квартал)
8.00 Часи. Божественна літургія. Велике освячення води
Свято-Іоанно-Богословський храм (вул. Лідавська, 2)
9.00 Божественна літургія. Велике освячення води
Храм на честь святителя Спиридона Триміфунтського (вул. Гулака Артемовського, 19)
8:30 Часи. Божественна літургія. Опісля Велике освячення води.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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