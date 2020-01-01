Перший випадок правця на Волині за 6 років: чоловіку ампутували ступню





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Нагадаємо, на Волині



Лікар-анестезаолог Локачинської ЦРЛ повідомив, що хворий нині знаходиться на штучній вентиляції легень. Йому проводять терапію згідно з протоколом.



"Вхідні ворота інфекції - рана правої стопи", - зауважив він.



Лікар-епідеміолог Волинського обласного лабораторного центру Беата Серватович розповіла, що хворому ампутували ступню та ввели протиправцеву сироватку.



До слова, волинянин, згідно з наданою медичною документацією, щеплений за віком, в дорослому віці отримав щеплення проти правцю у 16, 30 років, останнє щеплення отримав в 2013 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про стан чоловіка, який вперше за 6 років на Волині "підчепив" смертельну недугу - правець.Про це інформує Суспільне Волині Нагадаємо, на Волині виявили правець в 43-річного мешканця Локачинського району. Чоловік звернувся за медичною допомогою та його госпіталізували в реанімаційне відділення 10 січня, на 10 день після отримання травми – обмороження ступні, що сприяло інфікуванню рани.Лікар-анестезаолог Локачинської ЦРЛ повідомив, що хворий нині знаходиться на штучній вентиляції легень. Йому проводять терапію згідно з протоколом."Вхідні ворота інфекції - рана правої стопи", - зауважив він.Лікар-епідеміолог Волинського обласного лабораторного центрурозповіла, що хворому ампутували ступню та ввели протиправцеву сироватку.До слова, волинянин, згідно з наданою медичною документацією, щеплений за віком, в дорослому віці отримав щеплення проти правцю у 16, 30 років, останнє щеплення отримав в 2013 році.

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