Лучан запрошують на освячення води





Про це повідомляють на сайті підприємства.



Святкове Богослужіння здійснюватиме Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Початок – о 13:00.



"Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до святкового молебню, розділивши одне із найбільших християнських свят – Водохреща. У спільній молитві та освяченні візьме участь настоятель Церкви Івана Золотоустого Отець Петро (Атаманів). Вшануймо разом свято Хрещення Господнього – третього і завершального великого свята Різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 19 січня, на території підприємства «Луцькводоканал», що знаходиться за адресою: вул. Дубнівська, 26, відбудеться традиційне освячення води.Про це повідомляють на сайті підприємства.Святкове Богослужіння здійснюватиме Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Початок – о 13:00."Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до святкового молебню, розділивши одне із найбільших християнських свят – Водохреща. У спільній молитві та освяченні візьме участь настоятель Церкви Івана Золотоустого Отець Петро (Атаманів). Вшануймо разом свято Хрещення Господнього – третього і завершального великого свята Різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща", - йдеться у дописі.

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