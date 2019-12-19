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Лучан запрошують на освячення води

Лучан запрошують на освячення води
Завтра, 19 січня, на території підприємства «Луцькводоканал», що знаходиться за адресою: вул. Дубнівська, 26, відбудеться традиційне освячення води.

Про це повідомляють на сайті підприємства.

Святкове Богослужіння здійснюватиме Митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Початок – о 13:00.

"Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до святкового молебню, розділивши одне із найбільших християнських свят – Водохреща. У спільній молитві та освяченні візьме участь настоятель Церкви Івана Золотоустого Отець Петро (Атаманів). Вшануймо разом свято Хрещення Господнього – третього і завершального великого свята Різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща", - йдеться у дописі.

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Теги: водохрещщя, освячення, михаїл
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