Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО
Сьогодні, 22:21
Волинські капелани о. Михайло Бучак та о. Олександр Вронський передали солодкі подарунки для українських захисників.
Про це пишуть на сторінці КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" РОР у фейсбуці.
"Різдвяні вітання з побажаннями міцності та швидшого одужання передали капелани #ГО_Військові_Капелани_Волині о. Михайло Бучак та о. Олександр Вронський від педагогічного колективу Княгининівського НВК (Волинь) та учнів закладу. "Обійняти найкращих та передати солодкі дарунки" - таке "завдання" виконували отці.
Завдання виконане на 100% - кожна палата відвідана, братерські вітання, короткі спогади, слова підтримки, вдячності, посмішки та обійми", - йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторінці КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" РОР у фейсбуці.
"Різдвяні вітання з побажаннями міцності та швидшого одужання передали капелани #ГО_Військові_Капелани_Волині о. Михайло Бучак та о. Олександр Вронський від педагогічного колективу Княгининівського НВК (Волинь) та учнів закладу. "Обійняти найкращих та передати солодкі дарунки" - таке "завдання" виконували отці.
Завдання виконане на 100% - кожна палата відвідана, братерські вітання, короткі спогади, слова підтримки, вдячності, посмішки та обійми", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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