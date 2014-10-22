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Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО

Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО
Волинські капелани о. Михайло Бучак та о. Олександр Вронський передали солодкі подарунки для українських захисників.

Про це пишуть на сторінці КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" РОР у фейсбуці.

"Різдвяні вітання з побажаннями міцності та швидшого одужання передали капелани #ГО_Військові_Капелани_Волині о. Михайло Бучак та о. Олександр Вронський від педагогічного колективу Княгининівського НВК (Волинь) та учнів закладу. "Обійняти найкращих та передати солодкі дарунки" - таке "завдання" виконували отці.

Завдання виконане на 100% - кожна палата відвідана, братерські вітання, короткі спогади, слова підтримки, вдячності, посмішки та обійми", - йдеться у дописі.

Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО
Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО
Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО
Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО
Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО
Волинські капелани привітали захисників зі святами. ФОТО



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Теги: подарунки, військові, капелани
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