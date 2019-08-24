Волинянку, яка напала на чоловіка з ножем, засудили на п'ять років





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, -



Під час суду встановили, що 27 вересня минулого року обвинувачена, знаходилась у квартирі в Нововолинську, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.



Так, під час конфлікту через ревнощі, жінка нанесла два удари кухонним ножем по тулубу власного чоловіка, чим спричинила йому тілесні ушкодження, які могли призвести до смерті.



Відзначимо, що обвинувачена повністю визнала свою вину. Вона розповіла, що в квартирі, яку вони орендували з чоловіком та дітьми, нанесла своєму чоловік два удари в тулуб ззаду. Жінка зазначила, що конфлікт виник у зв`язку з тим, що чоловік ображав її маму, яку вона покликала в квартиру, оскільки боялась агресивної поведінки свого чоловіка.



З її слів, вона вживала спиртні напої у вказаній квартирі з її власником, потім з роботи прийшов її чоловік, з яким стався конфлікт. Пригадала, що ножа вона взяла в приміщенні кухні, і коли чоловік обернувся та йшов з коридору, де посварився з тещею, вона травмувала його.



Обвинувачена щиро розкаювалася у вчиненому, зазначивши, що шкодує про вчинене. Вона навідувала потерпілого в лікарні, помирилася з чоловіком, з яким проживають разом, виховують трьох дітей. Просила не позбавляти її волі.



Потерпілий жодних претензій не мав, він просив не позбавляти дружини волі, адже вважав, що діти мають жити з мамою.



Відтак, суд призначив їй покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську матір трьох дітей, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, через ревнощі вдарила власного чоловіка ножем ззаду. На щастя, чоловік вижив, а жінка отримала два роки умовного покарання.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що 27 вересня минулого року обвинувачена, знаходилась у квартирі в Нововолинську, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння.Так, під час конфлікту через ревнощі, жінка нанесла два удари кухонним ножем по тулубу власного чоловіка, чим спричинила йому тілесні ушкодження, які могли призвести до смерті.Відзначимо, що обвинувачена повністю визнала свою вину. Вона розповіла, що в квартирі, яку вони орендували з чоловіком та дітьми, нанесла своєму чоловік два удари в тулуб ззаду. Жінка зазначила, що конфлікт виник у зв`язку з тим, що чоловік ображав її маму, яку вона покликала в квартиру, оскільки боялась агресивної поведінки свого чоловіка.З її слів, вона вживала спиртні напої у вказаній квартирі з її власником, потім з роботи прийшов її чоловік, з яким стався конфлікт. Пригадала, що ножа вона взяла в приміщенні кухні, і коли чоловік обернувся та йшов з коридору, де посварився з тещею, вона травмувала його.Обвинувачена щиро розкаювалася у вчиненому, зазначивши, що шкодує про вчинене. Вона навідувала потерпілого в лікарні, помирилася з чоловіком, з яким проживають разом, виховують трьох дітей. Просила не позбавляти її волі.Потерпілий жодних претензій не мав, він просив не позбавляти дружини волі, адже вважав, що діти мають жити з мамою.Відтак, суд призначив їй покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши його на умовне терміном на два роки.

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