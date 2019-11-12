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На Донбасі поранено 8 українських воїнів

На Донбасі поранено 8 українських воїнів
У суботу внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 військовослужбовців Об’єднаних сил.

Про це інформує Українська Правда з посиланням на пресцентр ООС.

З початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлопіля – з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

В районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм – 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

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Теги: донбас, режим тиші, оос
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