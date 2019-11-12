На Донбасі поранено 8 українських воїнів





Про це



З початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.



Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.



Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлопіля – з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;



В районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.



Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм – 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 військовослужбовців Об’єднаних сил.Про це інформує Українська Правда з посиланням на пресцентр ООС.З початку доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї; поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 16 пострілів та озброєння БМП-1; неподалік Павлопіля – з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;В районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм – 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

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