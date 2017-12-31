У Луцьку цвітуть квіти: які наслідки аномально теплої зими. ФОТО





Що й казати, у 2020-му році перша половина зими виявилась напрочуд теплою. -



Так, згідно зі прогнозами синоптиків протягом наступного тижня денна температура повітря у Луцьку не перетинатиме позначки «мінус» - вона коливатиметься у межах від 0 до +3 градусів за Цельсієм. А наступного вікенду, 25 та 26 січня, стовпчик термометра взагалі підніметься до позначки +5 градусів вище нуля.



Загалом, проблема глобального потепління торкнулася не лише Волині, а й усього світу. Так. За останні 15 років середньорічна температура повітря на території області зросла на 2 градуси за Цельсієм.



Так чи інакше, але, згідно із прогнозами синоптиків цьогорічний січень не потішить лучан ні сніжними заметілями, ні «пекучими» морозами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Безсніжними зимами лучан уже не здивувати, однак незвично тепла для суворого січня погода, м’яко кажучи, таки насторожує. Дійшло до того, що у розпалі зими, коли православні християни в Україні та світі відзначають цикл різдвяно-новорічних свят, у Луцьку розквітнули троянди, примули та братики.Що й казати, у 2020-му році перша половина зими виявилась напрочуд теплою. - пише ІА Волинські новини.Так, згідно зі прогнозами синоптиків протягом наступного тижня денна температура повітря у Луцьку не перетинатиме позначки «мінус» - вона коливатиметься у межах від 0 до +3 градусів за Цельсієм. А наступного вікенду, 25 та 26 січня, стовпчик термометра взагалі підніметься до позначки +5 градусів вище нуля.Загалом, проблема глобального потепління торкнулася не лише Волині, а й усього світу. Так. За останні 15 років середньорічна температура повітря на території області зросла на 2 градуси за Цельсієм.Так чи інакше, але, згідно із прогнозами синоптиків цьогорічний січень не потішить лучан ні сніжними заметілями, ні «пекучими» морозами.

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