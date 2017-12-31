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У Луцьку цвітуть квіти: які наслідки аномально теплої зими. ФОТО

У Луцьку цвітуть квіти: які наслідки аномально теплої зими. ФОТО
Безсніжними зимами лучан уже не здивувати, однак незвично тепла для суворого січня погода, м’яко кажучи, таки насторожує. Дійшло до того, що у розпалі зими, коли православні християни в Україні та світі відзначають цикл різдвяно-новорічних свят, у Луцьку розквітнули троянди, примули та братики.

Що й казати, у 2020-му році перша половина зими виявилась напрочуд теплою. - пише ІА Волинські новини.

Так, згідно зі прогнозами синоптиків протягом наступного тижня денна температура повітря у Луцьку не перетинатиме позначки «мінус» - вона коливатиметься у межах від 0 до +3 градусів за Цельсієм. А наступного вікенду, 25 та 26 січня, стовпчик термометра взагалі підніметься до позначки +5 градусів вище нуля.

Загалом, проблема глобального потепління торкнулася не лише Волині, а й усього світу. Так. За останні 15 років середньорічна температура повітря на території області зросла на 2 градуси за Цельсієм.

Так чи інакше, але, згідно із прогнозами синоптиків цьогорічний січень не потішить лучан ні сніжними заметілями, ні «пекучими» морозами.


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Теги: зима, тепло, квіти
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