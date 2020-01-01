Змінився час початку церемонії вшанування жертв авіакатастрофи в Ірані





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"У неділю, 19 січня, об 11:00 (орієнтовно) розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран. Захід відбудеться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Представники ЗМІ запрошуються на 13:00 до термінала В", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, раніше початок церемонії було призначено на 11:30.



За інформацією МАУ, доступ для прощання із загиблими у катастрофі буде відкритий для всіх з 13:00 до 19:00.



Як повідомлялось, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.



Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.



9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.



17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.



В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані орієнтовно розпочнеться об 11:00 19 січня у міжнародному аеропорту "Бориспіль".Про це повідомляє сайт Президента."У неділю, 19 січня, об 11:00 (орієнтовно) розпочнеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Ісламській Республіці Іран. Захід відбудеться в Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Представники ЗМІ запрошуються на 13:00 до термінала В", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, раніше початок церемонії було призначено на 11:30.За інформацією МАУ, доступ для прощання із загиблими у катастрофі буде відкритий для всіх з 13:00 до 19:00.Як повідомлялось, 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Однак пізніше, 11 січня, Іран заявив, що український пасажирський авіалайнер був випадково збитий військовими.9 січня група українських фахівців вирушила до Ірану для розслідування авіакатастрофи. До її складу увійшли представники Держслужби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та МАУ.17 січня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Іран готовий передати українській стороні чорні скриньки з літака МАУ, але після того, як їх на місці опрацює слідча група.В аеропорту "Бориспіль" 19 січня відбудеться церемонія вшанування пам’яті загиблих унаслідок катастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані.

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