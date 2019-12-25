В Україні зменшилась кількість сільськогосподарських тварин
Сьогодні, 04:16
Станом на 1 січня 2020 року у порівнянні з аналогічною датою минулого року поголів’я більшості видів сільськогосподарських тварин зменшилося на 4,7-5,7%, зросла лише кількість свійської птиці — на 3,6%.
Про це повідомляє agronews.ua
На 1 січня 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило близько 3,14 млн голів, що на 5,7% менше, ніж на 1 січня 2019 року. У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували 1,05 млн голів ВРХ (на 7,5% менше, ніж на 1 січня 2019 року), господарства населення — 2,09 млн голів (на 4,7% менше).
Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 5,73 млн голів (на 4,9% менше, ніж на 1 січня 2019 року): 3,30 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 2,7% менше) та 2,43 млн голів у господарствах населення (на 7,7% менше).
Також на 1 січня цього року в країні утримувалось близько 1,21 млн овець та кіз (на 4,7% менше, ніж роком раніше): 164 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 10,0% менше) та майже 1,05 млн господарствами населення (на 3,8% менше).
Поголів’я свійської птиці з 1 січня 2019 року по 1 січня 2020 року збільшилося на 3,6% — до 219,4 млн голів: на сільськогосподарських підприємствах воно збільшилось на 6,7% (до 126,8 млн голів), у господарствах населення — зменшилось на 0,3% (до 92,6 млн голів).
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Про це повідомляє agronews.ua
На 1 січня 2020 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило близько 3,14 млн голів, що на 5,7% менше, ніж на 1 січня 2019 року. У тому числі сільськогосподарські підприємства утримували 1,05 млн голів ВРХ (на 7,5% менше, ніж на 1 січня 2019 року), господарства населення — 2,09 млн голів (на 4,7% менше).
Свиней в Україні на вказану дату налічувалось 5,73 млн голів (на 4,9% менше, ніж на 1 січня 2019 року): 3,30 млн голів у сільськогосподарських підприємствах (на 2,7% менше) та 2,43 млн голів у господарствах населення (на 7,7% менше).
Також на 1 січня цього року в країні утримувалось близько 1,21 млн овець та кіз (на 4,7% менше, ніж роком раніше): 164 тис. голів сільськогосподарськими підприємствами (на 10,0% менше) та майже 1,05 млн господарствами населення (на 3,8% менше).
Поголів’я свійської птиці з 1 січня 2019 року по 1 січня 2020 року збільшилося на 3,6% — до 219,4 млн голів: на сільськогосподарських підприємствах воно збільшилось на 6,7% (до 126,8 млн голів), у господарствах населення — зменшилось на 0,3% (до 92,6 млн голів).
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