Колишній гравець луцької «Волині» підписав контракт із львівською командою

Колишній гравець луцької «Волині»підписав контракт з футбольною командою «Рух».Про це йдеться на офіційному сайті львівської команди.Фланговий захисник Юрій Романюк поповнив ряди львів’ян у якості вільного агента. У У «Русі» він гратиме під 27-им номером.«Мені дуже подобається, як команда розвивається, тому від переходу у стан львів’ян лише позитивні емоції. Прагну отримати ігрову практику і прогресувати з кожним днем. Також цікаво попрацювати з Юрієм Бакаловим. Мені подобається грати на позиції правого захисника, адже під час гри бачу перед собою все поле. Прекрасно розумію, що завершення сезону буде дуже напруженим, адже нам потрібно перемагати у кожному матчі», - сказав Юрій Романюк.Юрій Романюк - вихованець луцького футболу у найвищому дивізіоні України захищав кольори трьох клубів: «Волині», «Чорноморця» та «Дніпра-1».