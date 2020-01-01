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Колишній гравець луцької «Волині» підписав контракт із львівською командою

Колишній гравець луцької «Волині» підписав контракт із львівською командою
Колишній гравець луцької «Волині» Юрій Романюк підписав контракт з футбольною командою «Рух».

Про це йдеться на офіційному сайті львівської команди.

Фланговий захисник Юрій Романюк поповнив ряди львів’ян у якості вільного агента. У У «Русі» він гратиме під 27-им номером.

«Мені дуже подобається, як команда розвивається, тому від переходу у стан львів’ян лише позитивні емоції. Прагну отримати ігрову практику і прогресувати з кожним днем. Також цікаво попрацювати з Юрієм Бакаловим. Мені подобається грати на позиції правого захисника, адже під час гри бачу перед собою все поле. Прекрасно розумію, що завершення сезону буде дуже напруженим, адже нам потрібно перемагати у кожному матчі», - сказав Юрій Романюк.


Довідка. Юрій Романюк - вихованець луцького футболу у найвищому дивізіоні України захищав кольори трьох клубів: «Волині», «Чорноморця» та «Дніпра-1».


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Теги: Юрій Романюк, футбол
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