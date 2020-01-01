Волинянин став жертвою телефонних шахраїв





Так, 38-річний чоловік отримав SMS-повідомлення і повірив, що воно прийшло з банку, - пише газета



Спілкування продовжилося телефонною розмовою. Шахрай швидко переконав довірливого, що йому потрібен номер банківської картки клієнта начебто з метою оновлення захисту його коштів. Проте згодом чоловык не дорахувався на картці 900 гривень.



Тож поліцейські вкотре закликають волинян не забувати, що надійний захист від дій аферистів – це пильність, обережність та інформованість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя села Зеленолужне Горохівського району ошукали шахраї.Так, 38-річний чоловік отримав SMS-повідомлення і повірив, що воно прийшло з банку, - пише газета Волинь-нова Спілкування продовжилося телефонною розмовою. Шахрай швидко переконав довірливого, що йому потрібен номер банківської картки клієнта начебто з метою оновлення захисту його коштів. Проте згодом чоловык не дорахувався на картці 900 гривень.Тож поліцейські вкотре закликають волинян не забувати, що надійний захист від дій аферистів – це пильність, обережність та інформованість.

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