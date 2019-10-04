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На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО

На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО
В Рівненському районі горіли два автомобіля.

Пожежа трапилась 19 січня о 05:10, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.

Прибувши за вказаною адресою вогнеборці встановили, що загорання трапилося в автомобілях марки BMW Х5 та марки Mercedes-Benz S 320. На гасіння бійці ДСНС подали з різних сторін вогнегасячі речовини. О 05:19 загорання локалізували, а о 05:46 ліквідовали. Автомобілі вдалося врятувати.

Вогнем пошкоджено скло на водійських дверях та лакофарбове покриття обох авто. Причина загорання та завдані матеріальні збитки встановлюються. До гасіння залучались 3 одиниці спецтехніки ДСНС та 10 чоловік особового складу рятувальників.
На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО
На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО
На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО
На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО
На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО

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Теги: пожежа, Рівненщина
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