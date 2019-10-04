На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО





Пожежа трапилась 19 січня о 05:10, - пише ГУ ДСНС України у Рівненській області.



Прибувши за вказаною адресою вогнеборці встановили, що загорання трапилося в автомобілях марки BMW Х5 та марки Mercedes-Benz S 320. На гасіння бійці ДСНС подали з різних сторін вогнегасячі речовини. О 05:19 загорання локалізували, а о 05:46 ліквідовали. Автомобілі вдалося врятувати.



Вогнем пошкоджено скло на водійських дверях та лакофарбове покриття обох авто. Причина загорання та завдані матеріальні збитки встановлюються. До гасіння залучались 3 одиниці спецтехніки ДСНС та 10 чоловік особового складу рятувальників.



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