вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дві долі: як волинянин у 83 роки знайшов своє кохання у будинку престарілих

Дві долі: як волинянин у 83 роки знайшов своє кохання у будинку престарілих
Юрій Бондар із села Холонів Горохівського району все життя холостякував, а коли йому було за 80 років, то знайшов свою Лесю.

Нині Юрію Васильовичу 83. Але поважний вік не зміг зігнути високого і статного чоловіка додолу. Видається, що свого часу він був гарним, атлетичним красенем, - пише видання Вісник.

– Напевно, спортом в молодості займалися? – припускаю одразу.

– Так, було, – і посмішка засвідчує приємні спогади. – Любив важку атлетику. На змаганнях виступав не тільки за Горохівщину, а й за область. Мав побєди. А у 1965 році став абсолютним чемпіоном з важкої атлетики на Волині.

Працював у Горохівському радгоспі-технікумі, а після роботи вільний час присвячував фізичним вправам. Юнак всього себе віддавав спорту. Навіть писав спортивні нариси в районну та обласні газети. Був спортсменом та журналістом в одній особі. Дивуюся, як такого хорошого, розумного та ще й красивого жениха оминали увагою дівчата. Чому так сталося, що жодну не покликав під вінець?

– Та мав їх пару, але ні одна не припала до серця. Я шукав добру, спокійну, не з вредним характером, – чесно зізнається.

Але так склалося, що на старості літ залишився самотою в хаті. Не міг вже дати собі раду. Тому дім подарував похреснику, а сам попросився доживати віку в Берестечківський будинок престарілих. І саме тут у чоловіка несподівано зародилися нові почуття. Припала йому до вподоби пенсіонерка із сусідньої палати.

Леся з цього ж району. Працювала у торгівлі. Мала сім’ю, дітей, але не склалися стосунки з ними через певні обставини. Тож і її стежка привела до цього соціального закладу. Жінка перенесла кілька інсультів. Ледве рухається, погано чує, повільно розмовляє, але усміхається, коли запитуєш про її кавалера.

– Та вона в молодості красоткою була, – бере ініціативу в свої руки Юрій Васильович. – Довгу косу до пояса мала. На всю округу красувалася. Недарма її називали берестечківською русалкою.

– І що, ви в молодості не зустрічалися?

– Нє, ніколи. Видно, не тими стежками ходили, – зітхає пенсіонер.

– А чим же припала Леся вам до серця?

– У неї характер хороший. Жінка спокійна. Прийду, порозмовляємо з нею – й веселіше робиться. На Миколая нас вгощали цукерками, то я її приніс. Вона засміється – і мені файно робиться. Ось так на старості знайшов рідну душу, – щиро каже дідусь.

Руслана ТАТАРИН

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, кохання, будинок престарілих, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:48
Авіакатастрофа в Ірані: привезли тіла загиблих українців. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:15
Дві долі: як волинянин у 83 роки знайшов своє кохання у будинку престарілих
Сьогодні, 11:02
На Волині двоє рідних братів народились із діагнозом ДЦП
Сьогодні, 10:27
Загострення на Донбасі: один військовий загинув, ще 10 отримали поранення
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
Як на Волині солдати колядували 100 років тому. ФОТО Як на Волині солдати колядували 100 років тому. ФОТО
08 січень, 05:49
15 грудня на Волині: гортаючи календар 15 грудня на Волині: гортаючи календар
15 грудень, 2019, 00:00
Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни Показали ретросвітлини освячення церкви на Волині, яка не пережила війни
04 грудень, 2019, 18:40
Цікава історія волинського села Немир. ФОТО Цікава історія волинського села Немир. ФОТО
14 листопад, 2019, 02:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у «Борисполі» прощаються з українцями, які загинули в Ірані. ФОТО
Сьогодні, 12:08
 0
Шоколад, консерви і алкоголь: на Волині злодій крав із магазину продукти
Сьогодні, 12:01
 0
На Рівненщині горіли BMW та Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 11:48
 0
Авіакатастрофа в Ірані: привезли тіла загиблих українців. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:15
 0
Дві долі: як волинянин у 83 роки знайшов своє кохання у будинку престарілих
Сьогодні, 11:02
 0
Медіа
відео
1/8