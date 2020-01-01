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Авіакатастрофа в Ірані: привезли тіла загиблих українців. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Авіакатастрофа в Ірані: привезли тіла загиблих українців. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Тіла українців, які загинули після збиття літака МАУ під Тегераном, 19 січня повернули з Ірану на Батьківщину. Літак вже приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Про це пише ТСН.

Церемонія вшанування пам’яті відбудеться в терміналі "В" міжнародного аеропорту "Бориспіль". "Доступ відкритий для всіх. Збір біля входу до терміналу о 12:00. Попрощатися з загиблими можна з 13:00 до 19:00", - розповіли в авіакомпанії.

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Нагадаємо, вранці 8 січня у столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран-Київ". На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто не вижив. Увесь екіпаж, а також два пасажири були громадянами України. Відомо, що на рейс зареєструвалося 169 пасажирів, втім, двоє людей так і не сіли на борт літака.

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Розпочалася церемонія прощання:


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Теги: Іран, літак, авіакатастрофа
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