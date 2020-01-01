Шоколад, консерви і алкоголь: на Волині злодій крав із магазину продукти





Обвинувачений був вже судимий за незаконне поводження зі зброєю. Цього разу отримав вирок за крадіжку, - пише



Спочатку, 21 жовтня 2019 року, зранку він вкрав з магазину «ЕКО», що в Турійську, пляшку віскі «Red Laybel», лікеру «Бейліс», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем» пачку презервативів «Lex Classic», чотири консерви «Печінка тріски» та «Салака Гамма».



26 жовтня 2019 року теж зранку, у тому ж магазині, він поцупив пляшку коняку «Хеннесі», лікеру «Бейліс», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем», дві пачки згущеного молока «Ічня», чотири консерви «Печінка тріски», дві консерви «шпроти Аквамарин», консерву «Тунець консервований», «шпроти Ризькі», дві консерви «шпроти Ризькі», «шпроти золоті Ризькі».



А ще за два дні, 28 жовтня, о тій же ж порі вкрав дві пляшки віскі «Tullamore Dew Irish», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем», дві пачки презервативів «Lex Classic», три консерви «Печінка тріски», чотири консерви «Салака Гамма».



У магазині брав різні продукти та алкогольні напої у корзину, після чого ішов у місце, де камера спостереження та продавці його не бачили, і ховав товари на собі. Після цього, розраховувався на касі за недороговартісні продукти, наприклад, хліб. З магазину він їхав додому у село Бобли. Та 28 жовтня, коли виходив з магазину, його зупинила охорона та запропонувала пройти в службове приміщення. Він зрозумів, що його викрили, та все розказав. Вказував, що перелік і вартість викрадених товарів, що зазначені в обвинувальному акті, відповідає дійсності. Завдану потерпілому майнову шкоду повністю компенсував. У вчиненому щиро розкаявся і просив суворо не карати.



За крадіжку суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік.



Однак, оскільки його іспитовий термін за минулий злочин не був завершений на момент нового злочину, суд частково приєднав невідбуту частину покарання. Тож остаточне покарання за крадіжку становить 3 роки та 8 місяців позбавлення волі.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Турійський районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік з Турійського району тричі крав в одному й тому ж магазині продукти. Набір майже не відрізнявся.Обвинувачений був вже судимий за незаконне поводження зі зброєю. Цього разу отримав вирок за крадіжку, - пише Конкурент Спочатку, 21 жовтня 2019 року, зранку він вкрав з магазину «ЕКО», що в Турійську, пляшку віскі «Red Laybel», лікеру «Бейліс», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем» пачку презервативів «Lex Classic», чотири консерви «Печінка тріски» та «Салака Гамма».26 жовтня 2019 року теж зранку, у тому ж магазині, він поцупив пляшку коняку «Хеннесі», лікеру «Бейліс», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем», дві пачки згущеного молока «Ічня», чотири консерви «Печінка тріски», дві консерви «шпроти Аквамарин», консерву «Тунець консервований», «шпроти Ризькі», дві консерви «шпроти Ризькі», «шпроти золоті Ризькі».А ще за два дні, 28 жовтня, о тій же ж порі вкрав дві пляшки віскі «Tullamore Dew Irish», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем», дві пачки презервативів «Lex Classic», три консерви «Печінка тріски», чотири консерви «Салака Гамма».У магазині брав різні продукти та алкогольні напої у корзину, після чого ішов у місце, де камера спостереження та продавці його не бачили, і ховав товари на собі. Після цього, розраховувався на касі за недороговартісні продукти, наприклад, хліб. З магазину він їхав додому у село Бобли. Та 28 жовтня, коли виходив з магазину, його зупинила охорона та запропонувала пройти в службове приміщення. Він зрозумів, що його викрили, та все розказав. Вказував, що перелік і вартість викрадених товарів, що зазначені в обвинувальному акті, відповідає дійсності. Завдану потерпілому майнову шкоду повністю компенсував. У вчиненому щиро розкаявся і просив суворо не карати.За крадіжку суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік.Однак, оскільки його іспитовий термін за минулий злочин не був завершений на момент нового злочину, суд частково приєднав невідбуту частину покарання. Тож остаточне покарання за крадіжку становить 3 роки та 8 місяців позбавлення волі.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Турійський районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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