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Шоколад, консерви і алкоголь: на Волині злодій крав із магазину продукти

Шоколад, консерви і алкоголь: на Волині злодій крав із магазину продукти
Чоловік з Турійського району тричі крав в одному й тому ж магазині продукти. Набір майже не відрізнявся.

Обвинувачений був вже судимий за незаконне поводження зі зброєю. Цього разу отримав вирок за крадіжку, - пише Конкурент.

Спочатку, 21 жовтня 2019 року, зранку він вкрав з магазину «ЕКО», що в Турійську, пляшку віскі «Red Laybel», лікеру «Бейліс», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем» пачку презервативів «Lex Classic», чотири консерви «Печінка тріски» та «Салака Гамма».

26 жовтня 2019 року теж зранку, у тому ж магазині, він поцупив пляшку коняку «Хеннесі», лікеру «Бейліс», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем», дві пачки згущеного молока «Ічня», чотири консерви «Печінка тріски», дві консерви «шпроти Аквамарин», консерву «Тунець консервований», «шпроти Ризькі», дві консерви «шпроти Ризькі», «шпроти золоті Ризькі».

А ще за два дні, 28 жовтня, о тій же ж порі вкрав дві пляшки віскі «Tullamore Dew Irish», п`ять шоколадок «Світоч екстра з перцем», дві пачки презервативів «Lex Classic», три консерви «Печінка тріски», чотири консерви «Салака Гамма».

У магазині брав різні продукти та алкогольні напої у корзину, після чого ішов у місце, де камера спостереження та продавці його не бачили, і ховав товари на собі. Після цього, розраховувався на касі за недороговартісні продукти, наприклад, хліб. З магазину він їхав додому у село Бобли. Та 28 жовтня, коли виходив з магазину, його зупинила охорона та запропонувала пройти в службове приміщення. Він зрозумів, що його викрили, та все розказав. Вказував, що перелік і вартість викрадених товарів, що зазначені в обвинувальному акті, відповідає дійсності. Завдану потерпілому майнову шкоду повністю компенсував. У вчиненому щиро розкаявся і просив суворо не карати.

За крадіжку суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі на строк 1 рік.

Однак, оскільки його іспитовий термін за минулий злочин не був завершений на момент нового злочину, суд частково приєднав невідбуту частину покарання. Тож остаточне покарання за крадіжку становить 3 роки та 8 місяців позбавлення волі.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду через Турійський районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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Теги: крадіжка, магазини, злодій
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