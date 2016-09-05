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В Україні вводять новий податок на авто

В Україні вводять новий податок на авто
В Україні мають збільшити податок під час продажу автомобіля. Зокрема, ввели не дві ставки, які сплачує продавець у випадку відчуження авто або іншого транспорту, як було раніше, а три.

Відповідне положення прописано в законопроєкті №1210. Його 16 січня ухвалила в другому читанні та в цілому Верховна Рада, після чого повинні підписати спікер парламенту і президент, - пише Обозреватель.

Зокрема, у випадку продажу або відчуження більше двох авто за рік, доведеться заплатити 18% від оціночної вартості транспортного засобу.

Водночас у разі продажу одного транспортного засобу упродовж року фізична особа нічого не платить – ставка податку становить 0%, як і було раніше. Така ж ставка, як і зараз, діятиме і під час другого авто протягом року – податок 5%.

Зазначимо, що нововведення стосується не тільки легкових авто, а й будь-якого виду транспорту. Тобто, сюди входять і причепи, і мопеди, і навіть автобуси й трактори.

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Теги: податок, авто
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