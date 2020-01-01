Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00 - 17:00 Ферма, водонапірна башта с. Зимно, вул.: Польова1 ПЛ 0,4кВ від КТП238 9.00 – 17.00 Берестечківське СТ, Берестечківський м. Берестечко:психоневрологічний будинок-інтернат , ФОП вул. Паркова,Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, вул. Б. Хмельницького ,Свято-Троїцька громада УПЦ ПАТ "Державний вул. Дружби,Ощадбанк". Берестечко ВУЖКГ, вул. Незалежності,ПрАТ ВОПАС, Горохівський районний відділ вул. Лесі Українки,освіти, Костел, ПрАТ "МТС Україна" вул. Костельна№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щоп вимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)1 ПЛ-10 кВ Л55-01 доФО Юзефович, ПрАТ «Київстар», ФОП c. Морозовичі (частково), с. ПоромівЛР-119 Корсунська, ФОП Кінах, ПАТ «Волиньгаз», ФОП (частково)Ліпейко,Вимкнень споживачів не заплановано.ФОП Теребус Руслан Петрович КТП-416ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович м.КіверціСвято-Різдво-Богородична вул.Некрасова,Ків. рай. насіннева інспекція вул.Галана,2-12/парні/,Фонд соціального страхування від нещасних вул.Чернишевського,1 ПЛ0,4 кВ від КТП-416 09:00-17:00 випадків, Церква Християн Віри Євангельської- вул.Пушкіна,буд.1-17,пятидесятники, ПП "Західна меблева компанія" пров.Базарний,ФОП Бодак Володимир ІвановичФОП Ревко Маріанна ВасилівнаФОП Дмитрієв Семен ГнатовичДП "Ківерцівське лісове господарство"ФОП Самчинецька Ірина ЙосипівнаКовельський район№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щоп вимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)СТзОВ"Любисток" СТ Повурськ КовельськеМТМО Ковельське Райво, ФОП Дерев'янчук Г.ІСв'ято-Покровська громада УПЦ, С/Р КричевичіФОП Кошелюк М.Є., ФОП Романюк П.Ф. с.ЛомачанкаПЛ-10кВ Л.39-13 ФОП Луцкевич М.М., СОК "Черемшина" с.Черемошно1. 9:00-17:00 Вол.дирекція УДППЗ, Церква, Мол. с.Кричевичі( ТП-232, ТП-163)буд.с.Кричевичі, ФОП Мілінчук А.С. с.СкулинПАТ"Ковельмолоко", ФОП Гладишук С.В.СВК"Відродження", Ф.О. Кубський В.Ф.Ф.Г. "Хутір Милинка", ФОП Зінчук В.М.СВК"Світанок"2. ПС-110кВ «Ковель» 9:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго" м.Ковель, вул.ВинниченкаЛ.62-10 (ТП-590) ФОП Силюк Р.С. вул.Грушевського, пров.ГрибоєдоваКовельське МТМО вул.ГрибоєдоваКовельське УВКГРЖКП №1гаражіВимкнень споживачів не заплановано.1.ПЛ-10 кВ Л-6Міська ветеринарна лікарнявул. Ковельська, вул. ПоштоваТП-453 до ТП-357Районна ветеринарна лікарнявул. Качалова, вул. СтефаникаАвтомийка, Ковельська, 128в вул. Старицького, вул. СемиренкаФОП Візнюк вул. Надозерна, вул. Застав’я09:00-17:00 Луцька района спілка споживчих товариств пров. Надозерний, вул. КняжнаЖБК «Еталон» вул. Шкільна, вул. ЯснаТП-112 вул. Затишна, вул. Слов’янськаТП-454 вул. Кічкарівська, вул. Новочерчицькавул. ЧернишевськогоЛуцький районВимкнень споживачів не заплановано.№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щоп вимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)1 Пл-10 л58-02 10:00-13:00 тракторна бригада, . с.Бірки Тракторна бригадас.Борки школа магазин. с.Скиби, Руда, Хворостів,частково:с. Хворостів школа магазин. Підгородно.Любешівський район№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щоп вимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)КТП-292 10:00-17:00 Магазин,Школа, с.Березичі вул.Поліська, Лісова2 ПЛ-04кВ Л-2 ЩТП-332 10:00-17:00 магазин с.Вітулі вул.Лісова3 ПЛ-04кВ Л-3 КТП-7 10:00-17:00 магазин с.М.Глуша вул.8-го березня, РадянськаВимкнень споживачів не заплановано.№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щоп вимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)м.Нововолинськ:1 ПЛ-0.4 кВ Л-6,Л-8 ТП- 9:00-17:00 вул.Ломоносова 17-29,12-2624 вул.У.Самчукавул.А.Кисіля 39вул.Маяковського 90-94вул.Транспортнавул.Нестерова 3-19а,2-10Ратнівський район№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щоп вимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)1 ПЛ-0,4кВ Л-1;2;3 від 9:30 - 17:00 частково с. ВелимчеТП-23 чистка трасиРожищенський район№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/п ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щовимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка,Дмитрівська, Соборності, Затишна.2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса,Б.Хмельницького3 ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондарсвинарник4 ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, с.Доросині, вул.ФрідаФОП Вавренчук Р.В.5 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34,Островського,1-457 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, м.Рожищеадмінприміщення. вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.Старовижівський районВимкнень споживачів не заплановано.Турійський район№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, щоп вимикається електро- знеструмлюютьсяпостачання(від… до …)1 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 с.Н.Двір вул.СадоваКТП-177 Л-12 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 Миляновичівська с/р - млин с.МиляновичіКТП-973 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада с.ОвлочинКТП-1374 ПЛ-0,4 кВ 10:00-13:00 Фоп Берук О.В.- бар «Околиця» с.м.т.Турійськ Луцька, Степова,КТП-317 І.Франка,