Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00 Ферма, водонапірна башта с. Зимно, вул.: Польова
Горохівський район
1 ПЛ 0,4кВ від КТП238 9.00 – 17.00 Берестечківське СТ, Берестечківський м. Берестечко:
психоневрологічний будинок-інтернат , ФОП вул. Паркова,
Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, вул. Б. Хмельницького ,
Свято-Троїцька громада УПЦ ПАТ "Державний вул. Дружби,
Ощадбанк". Берестечко ВУЖКГ, вул. Незалежності,
ПрАТ ВОПАС, Горохівський районний відділ вул. Лесі Українки,
освіти, Костел, ПрАТ "МТС Україна" вул. Костельна
Іваничівський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-10 кВ Л55-01 до
ФО Юзефович, ПрАТ «Київстар», ФОП c. Морозовичі (частково), с. Поромів
ЛР-119 Корсунська, ФОП Кінах, ПАТ «Волиньгаз», ФОП (частково)
Ліпейко,
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
ФОП Теребус Руслан Петрович КТП-416
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович м.Ківерці
Свято-Різдво-Богородична вул.Некрасова,
Ків. рай. насіннева інспекція вул.Галана,2-12/парні/,
Фонд соціального страхування від нещасних вул.Чернишевського,
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-416 09:00-17:00 випадків, Церква Християн Віри Євангельської- вул.Пушкіна,буд.1-17,
пятидесятники, ПП "Західна меблева компанія" пров.Базарний,
ФОП Бодак Володимир Іванович
ФОП Ревко Маріанна Василівна
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ДП "Ківерцівське лісове господарство"
ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна
Ковельський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
СТзОВ"Любисток" СТ Повурськ Ковельське
МТМО Ковельське Райво, ФОП Дерев'янчук Г.І
Св'ято-Покровська громада УПЦ, С/Р Кричевичі
ФОП Кошелюк М.Є., ФОП Романюк П.Ф. с.Ломачанка
ПЛ-10кВ Л.39-13 ФОП Луцкевич М.М., СОК "Черемшина" с.Черемошно
1. 9:00-17:00 Вол.дирекція УДППЗ, Церква, Мол. с.Кричевичі
( ТП-232, ТП-163)
буд.с.Кричевичі, ФОП Мілінчук А.С. с.Скулин
ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Гладишук С.В.
СВК"Відродження", Ф.О. Кубський В.Ф.
Ф.Г. "Хутір Милинка", ФОП Зінчук В.М.
СВК"Світанок"
2. ПС-110кВ «Ковель» 9:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго" м.Ковель, вул.Винниченка
Л.62-10 (ТП-590) ФОП Силюк Р.С. вул.Грушевського, пров.Грибоєдова
Ковельське МТМО вул.Грибоєдова
Ковельське УВКГ
РЖКП №1
гаражі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1.
ПЛ-10 кВ Л-6
Міська ветеринарна лікарня
вул. Ковельська, вул. Поштова
ТП-453 до ТП-357
Районна ветеринарна лікарня
вул. Качалова, вул. Стефаника
Автомийка, Ковельська, 128в вул. Старицького, вул. Семиренка
ФОП Візнюк вул. Надозерна, вул. Застав’я
09:00-17:00 Луцька района спілка споживчих товариств пров. Надозерний, вул. Княжна
ЖБК «Еталон» вул. Шкільна, вул. Ясна
ТП-112 вул. Затишна, вул. Слов’янська
ТП-454 вул. Кічкарівська, вул. Новочерчицька
вул. Чернишевського
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 Пл-10 л58-02 10:00-13:00 тракторна бригада, . с.Бірки Тракторна бригада
с.Борки школа магазин. с.Скиби, Руда, Хворостів,частково:
с. Хворостів школа магазин. Підгородно.
Любешівський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1
КТП-292 10:00-17:00 Магазин,Школа, с.Березичі вул.Поліська, Лісова
2 ПЛ-04кВ Л-2 ЩТП-332 10:00-17:00 магазин с.Вітулі вул.Лісова
3 ПЛ-04кВ Л-3 КТП-7 10:00-17:00 магазин с.М.Глуша вул.8-го березня, Радянська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
м.Нововолинськ:
1 ПЛ-0.4 кВ Л-6,Л-8 ТП- 9:00-17:00 вул.Ломоносова 17-29,12-26
24 вул.У.Самчука
вул.А.Кисіля 39
вул.Маяковського 90-94
вул.Транспортна
вул.Нестерова 3-19а,2-10
Ратнівський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-0,4кВ Л-1;2;3 від 9:30 - 17:00 частково с. Велимче
ТП-23 чистка траси
Рожищенський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/п ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка,
Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса,
Б.Хмельницького
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар
свинарник
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, с.Доросині, вул.Фріда
ФОП Вавренчук Р.В.
5 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.
6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34,
Островського,1-45
7 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка
8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, м.Рожище
адмінприміщення. вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 с.Н.Двір вул.Садова
КТП-177 Л-1
2 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 Миляновичівська с/р - млин с.Миляновичі
КТП-97
3 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада с.Овлочин
КТП-137
4 ПЛ-0,4 кВ 10:00-13:00 Фоп Берук О.В.- бар «Околиця» с.м.т.Турійськ Луцька, Степова,
КТП-317 І.Франка,
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Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00 Ферма, водонапірна башта с. Зимно, вул.: Польова
Горохівський район
1 ПЛ 0,4кВ від КТП238 9.00 – 17.00 Берестечківське СТ, Берестечківський м. Берестечко:
психоневрологічний будинок-інтернат , ФОП вул. Паркова,
Коровіцкий А.О, ФОП Пасічник М.М, вул. Б. Хмельницького ,
Свято-Троїцька громада УПЦ ПАТ "Державний вул. Дружби,
Ощадбанк". Берестечко ВУЖКГ, вул. Незалежності,
ПрАТ ВОПАС, Горохівський районний відділ вул. Лесі Українки,
освіти, Костел, ПрАТ "МТС Україна" вул. Костельна
Іваничівський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-10 кВ Л55-01 до
ФО Юзефович, ПрАТ «Київстар», ФОП c. Морозовичі (частково), с. Поромів
ЛР-119 Корсунська, ФОП Кінах, ПАТ «Волиньгаз», ФОП (частково)
Ліпейко,
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ківерцівський район
ФОП Теребус Руслан Петрович КТП-416
ФОП Ігнатишин Микола Леонтійович м.Ківерці
Свято-Різдво-Богородична вул.Некрасова,
Ків. рай. насіннева інспекція вул.Галана,2-12/парні/,
Фонд соціального страхування від нещасних вул.Чернишевського,
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-416 09:00-17:00 випадків, Церква Християн Віри Євангельської- вул.Пушкіна,буд.1-17,
пятидесятники, ПП "Західна меблева компанія" пров.Базарний,
ФОП Бодак Володимир Іванович
ФОП Ревко Маріанна Василівна
ФОП Дмитрієв Семен Гнатович
ДП "Ківерцівське лісове господарство"
ФОП Самчинецька Ірина Йосипівна
Ковельський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
СТзОВ"Любисток" СТ Повурськ Ковельське
МТМО Ковельське Райво, ФОП Дерев'янчук Г.І
Св'ято-Покровська громада УПЦ, С/Р Кричевичі
ФОП Кошелюк М.Є., ФОП Романюк П.Ф. с.Ломачанка
ПЛ-10кВ Л.39-13 ФОП Луцкевич М.М., СОК "Черемшина" с.Черемошно
1. 9:00-17:00 Вол.дирекція УДППЗ, Церква, Мол. с.Кричевичі
( ТП-232, ТП-163)
буд.с.Кричевичі, ФОП Мілінчук А.С. с.Скулин
ПАТ"Ковельмолоко", ФОП Гладишук С.В.
СВК"Відродження", Ф.О. Кубський В.Ф.
Ф.Г. "Хутір Милинка", ФОП Зінчук В.М.
СВК"Світанок"
2. ПС-110кВ «Ковель» 9:00-17:00 ПАТ "Волиньобленерго" м.Ковель, вул.Винниченка
Л.62-10 (ТП-590) ФОП Силюк Р.С. вул.Грушевського, пров.Грибоєдова
Ковельське МТМО вул.Грибоєдова
Ковельське УВКГ
РЖКП №1
гаражі
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1.
ПЛ-10 кВ Л-6
Міська ветеринарна лікарня
вул. Ковельська, вул. Поштова
ТП-453 до ТП-357
Районна ветеринарна лікарня
вул. Качалова, вул. Стефаника
Автомийка, Ковельська, 128в вул. Старицького, вул. Семиренка
ФОП Візнюк вул. Надозерна, вул. Застав’я
09:00-17:00 Луцька района спілка споживчих товариств пров. Надозерний, вул. Княжна
ЖБК «Еталон» вул. Шкільна, вул. Ясна
ТП-112 вул. Затишна, вул. Слов’янська
ТП-454 вул. Кічкарівська, вул. Новочерчицька
вул. Чернишевського
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 Пл-10 л58-02 10:00-13:00 тракторна бригада, . с.Бірки Тракторна бригада
с.Борки школа магазин. с.Скиби, Руда, Хворостів,частково:
с. Хворостів школа магазин. Підгородно.
Любешівський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1
КТП-292 10:00-17:00 Магазин,Школа, с.Березичі вул.Поліська, Лісова
2 ПЛ-04кВ Л-2 ЩТП-332 10:00-17:00 магазин с.Вітулі вул.Лісова
3 ПЛ-04кВ Л-3 КТП-7 10:00-17:00 магазин с.М.Глуша вул.8-го березня, Радянська
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
м.Нововолинськ:
1 ПЛ-0.4 кВ Л-6,Л-8 ТП- 9:00-17:00 вул.Ломоносова 17-29,12-26
24 вул.У.Самчука
вул.А.Кисіля 39
вул.Маяковського 90-94
вул.Транспортна
вул.Нестерова 3-19а,2-10
Ратнівський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-0,4кВ Л-1;2;3 від 9:30 - 17:00 частково с. Велимче
ТП-23 чистка траси
Рожищенський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/п ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-476 9:00-17:00 м.Рожище вул.Героїв УПА, Григоренка,
Дмитрівська, Соборності, Затишна.
2 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище дім молитви ХВЄ м. Рожище , вул.Курбаса,
Б.Хмельницького
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-379 9:00-17:00 ФОП Власюк С.С. пилорама, ФОП Бондар
свинарник
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-154 9:00-17:00 КЗ "Рож.район. ЦПМСД" лікарня, с.Доросині, вул.Фріда
ФОП Вавренчук Р.В.
5 КТП-105 9:00-17:00 ТзОВ «Зегна Глобал», Райвійськомат м.Рожище, пров.Мазепи.
6 КТП-109 9:00-17:00 м.Рожище, вул.П.Савельєвої,1-34,
Островського,1-45
7 КТП-2 9:00-17:00 Магазин с.Олександрівка с.Олександрівка
8 КТП-3 9:00-17:00 с.Підліски
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-253 9:00-17:00 м.Рожище магазини, дитсадок, реєстр виборців, м.Рожище
адмінприміщення. вул.Незалежності,90,92,94,96,89,88.
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Турійський район
№ Найменування ПС, ТП, Запланований Найменування юридичних споживачів, що Найменування населених пунктів,
п/ ПЛ(КЛ), що час перерви вимикаються найменування вулиць в містах, що
п вимикається електро- знеструмлюються
постачання
(від… до …)
1 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 с.Н.Двір вул.Садова
КТП-177 Л-1
2 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 Миляновичівська с/р - млин с.Миляновичі
КТП-97
3 ПЛ-0,4 кВ 10:00-16:00 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада с.Овлочин
КТП-137
4 ПЛ-0,4 кВ 10:00-13:00 Фоп Берук О.В.- бар «Околиця» с.м.т.Турійськ Луцька, Степова,
КТП-317 І.Франка,
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