Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 13:40
19-го січня християни Східного обряду святкують Водохреще. Цього дня на міському пляжі у Володимирі-Волинському зібралося чимало люду, аби зануритися у воду річки Луга.
Зранку 19-го січня термометр показував -2 градуси. Не дивлячись на відсутність криги на воді, було морозно, - пише Буг.
Спочатку священник Ігор Бігун провів богослужіння. Після освячення усі охочі мали можливість скупатися у Лузі.
Таких було чимало, переважно чоловіки. Більшість змогли не просто зайти у воду, але і окунутися кілька разів.
Щоб зігрітися, людям пропонували гарячі напої та куліш.
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Зранку 19-го січня термометр показував -2 градуси. Не дивлячись на відсутність криги на воді, було морозно, - пише Буг.
Спочатку священник Ігор Бігун провів богослужіння. Після освячення усі охочі мали можливість скупатися у Лузі.
Таких було чимало, переважно чоловіки. Більшість змогли не просто зайти у воду, але і окунутися кілька разів.
Щоб зігрітися, людям пропонували гарячі напої та куліш.
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