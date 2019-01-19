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Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО

Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
19-го січня християни Східного обряду святкують Водохреще. Цього дня на міському пляжі у Володимирі-Волинському зібралося чимало люду, аби зануритися у воду річки Луга.

Зранку 19-го січня термометр показував -2 градуси. Не дивлячись на відсутність криги на воді, було морозно, - пише Буг.

Спочатку священник Ігор Бігун провів богослужіння. Після освячення усі охочі мали можливість скупатися у Лузі.

Таких було чимало, переважно чоловіки. Більшість змогли не просто зайти у воду, але і окунутися кілька разів.

Щоб зігрітися, людям пропонували гарячі напої та куліш.

Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО
Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, Водохреще
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