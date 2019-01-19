Як у Володимирі купалися на Водохреще. ФОТО





Зранку 19-го січня термометр показував -2 градуси. Не дивлячись на відсутність криги на воді, було морозно, - пише



Спочатку священник Ігор Бігун провів богослужіння. Після освячення усі охочі мали можливість скупатися у Лузі.



Таких було чимало, переважно чоловіки. Більшість змогли не просто зайти у воду, але і окунутися кілька разів.



Щоб зігрітися, людям пропонували гарячі напої та куліш.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-го січня християни Східного обряду святкують Водохреще. Цього дня на міському пляжі у Володимирі-Волинському зібралося чимало люду, аби зануритися у воду річки Луга.Зранку 19-го січня термометр показував -2 градуси. Не дивлячись на відсутність криги на воді, було морозно, - пише Буг Спочатку священникпровів богослужіння. Після освячення усі охочі мали можливість скупатися у Лузі.Таких було чимало, переважно чоловіки. Більшість змогли не просто зайти у воду, але і окунутися кілька разів.Щоб зігрітися, людям пропонували гарячі напої та куліш.

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