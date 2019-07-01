У селі на Волині горіла новобудова





Інцидент трапився 19-го січня близько 10:30, - пише



Відомо, що горіла новобудова, яка знаходиться у центрі села. На щастя, у той час людей всередині не було.



На місці працювали вогнеборці з Володимира-Волинського та Овадна.

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