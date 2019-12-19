Українців попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 14:15
В Україні оголосили штормове попередження - очікують туман і зниження видимості.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
"До кінця дня 19 січня, вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Наступного тижня погода в Україні буде теплою, проте в другій його половині очікують опади та сильний вітер.
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Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.
"До кінця дня 19 січня, вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Наступного тижня погода в Україні буде теплою, проте в другій його половині очікують опади та сильний вітер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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