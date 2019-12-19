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Українців попереджають про погіршення погодних умов

Українців попереджають про погіршення погодних умов
В Україні оголосили штормове попередження - очікують туман і зниження видимості.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

"До кінця дня 19 січня, вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Наступного тижня погода в Україні буде теплою, проте в другій його половині очікують опади та сильний вітер.

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Теги: туман
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