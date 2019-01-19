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Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку сьогодні, 19 січня, відзначають велике церковне свято – Хрещення Господнє або Богоявлення.

З ранку лучани збиралися поблизу Свято-Троїцького кафедрального собору, аби взяти святої води. Після святкового богослужіння прихожани і священники хресною ходою вирушили до пляжу.

А вже водохрещенські купання відбувались на березі Стиру, що в Центральному парку імені Лесі Українки. Втім цього року на воді не було традиційної криги.

Перед купанням священники Волинської єпархії ПЦУ на чолі з митрополитом Луцьким та Волинським Михаїлом прочитали молитву, владика освятив людей та воду і закликав всіх охочих зануритися у воду, яка сьогодні має цілющі властивості.

Багато з присутніх занурювались уже не вперше. Спробували свої сили багато новачків та діти, які виявили бажання загартувати тіло та зміцнити здоров’я.

Багато емоцій та гарних вражень отримали всі, хто активно приєднався до великого православного свята.

Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: Луцьк, Водохреще
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