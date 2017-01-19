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Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО

Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
У селі Жидичин під Луцьком святкування Водохреща було під музику оркестру, з фотозоною та співами.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

Вранці у неділю, 19 січня, у Жидичинському чоловічому монастирі зібрались сотні людей – прийшли сюди не лише мешканці Жидичина, а й Луцька та інших прилеглих сіл.

Після богослужіння велелюдна хресна хода рушила на берег Стиру. Там духівники разом з настоятелем Жидичинського монастиря о. Костянтином Марченком освятили воду.

Присутні навипередки набирали воду у принесений з собою посуд, а трохи сміливіші – поспішали пірнути у воду. Тих, хто наважився пірнути в Стир, частували гарячим чаєм та міцнішими зігріваючими напоями.

Святковий настрій підтримували і музиканти, які грали просто на березі річки, та фотозона на фоні якої можна було зробити світлини.

Фото Володимира ЛУК'ЯНЧУКА

Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО

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Теги: Жидичин, Водохреще
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