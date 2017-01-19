Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 17:02
У селі Жидичин під Луцьком святкування Водохреща було під музику оркестру, з фотозоною та співами.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Вранці у неділю, 19 січня, у Жидичинському чоловічому монастирі зібрались сотні людей – прийшли сюди не лише мешканці Жидичина, а й Луцька та інших прилеглих сіл.
Після богослужіння велелюдна хресна хода рушила на берег Стиру. Там духівники разом з настоятелем Жидичинського монастиря о. Костянтином Марченком освятили воду.
Присутні навипередки набирали воду у принесений з собою посуд, а трохи сміливіші – поспішали пірнути у воду. Тих, хто наважився пірнути в Стир, частували гарячим чаєм та міцнішими зігріваючими напоями.
Святковий настрій підтримували і музиканти, які грали просто на березі річки, та фотозона на фоні якої можна було зробити світлини.
Фото Володимира ЛУК'ЯНЧУКА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Вранці у неділю, 19 січня, у Жидичинському чоловічому монастирі зібрались сотні людей – прийшли сюди не лише мешканці Жидичина, а й Луцька та інших прилеглих сіл.
Після богослужіння велелюдна хресна хода рушила на берег Стиру. Там духівники разом з настоятелем Жидичинського монастиря о. Костянтином Марченком освятили воду.
Присутні навипередки набирали воду у принесений з собою посуд, а трохи сміливіші – поспішали пірнути у воду. Тих, хто наважився пірнути в Стир, частували гарячим чаєм та міцнішими зігріваючими напоями.
Святковий настрій підтримували і музиканти, які грали просто на березі річки, та фотозона на фоні якої можна було зробити світлини.
Фото Володимира ЛУК'ЯНЧУКА
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Під музику оркестру, з фотозоною та співами: як у Жидичині святкували Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Жінка пірнала в ополонку навіть при мінус 33: історія моржування 73-річної волинянки
Сьогодні, 15:55
Іран поки що не збирається віддавати чорні скриньки літака МАУ
Сьогодні, 15:30
Як у Луцьку святкують Водохреще. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 14:57
Медіа