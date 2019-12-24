У «Яровиці» – вигідні ціни на квартири до Дня святого Валентина*

«Яровиці» підготували унікальні пропозиції квартир за суперціною – від 13 950 гривень за квадратний метр. Тож є шанс купити квартиру у забудовника за розумною ціною та жити в самісінькому центрі міста.



Забудовник впроваджує інноваційні розробки в галузі будівництва енергоефективного житла.



Для забезпечення максимальної теплоізоляції в будинку застосовують 5-ти камерні німецькі вікна Brugmann німецького виробництва. Це не просто вікна, а ціла система, що поєднує в собі функцію енергозберігаючого, сонцезахисного скла, підвищену стійкість до вітрового навантаження. Окрім того, вони оснащені системою триплекс, що забезпечує безпеку панорамних вікон.



«Яровиця» — це енергоощадні будинки з унікальним дизайном фасаду, тепло та затишок. А ще — економія на комунальних платіжках до 40%.



Проектом передбаченні різні метражі та комфортні планувальні рішення. Окрім цього, покупець отримає можливість реалізувати всі найсміливіші ідеї створення житлового простору, які до душі саме вам.



«Можете переплановувати (без порушення несучих конструкцій), зонувати, впроваджувати оригінальні дизайнерські рішення та насолоджуватись шикарними панорамами», — переконує забудовник.



«Яровиця» піклується також і про комфорт для автівок свої мешканців. Вперше в Луцьку житловий комплекс оснащений підземним паркінгом, у якому автомобілі знаходяться у безпеці. Ви можете відразу з квартири спуститись ліфтом аж у паркінг до свого авто.



Охайний вигляд прибудинкової території — це не просто приємний бонус, а необхідна складова для мешканців житлового комплексу. Тому в «Яровиці» з’явились арт-інсталяції з металу, мурали, ландшафтний дизайн.



Великою перевагою «Яровиці» є закритий внутрішній двір. І хоча житловий комплекс знаходиться в центрі міста, у дворі — затишок та спокій. Це створює відчуття віддаленості від шумного міста, безпеки та комфорту. Для людей з дітьми це ідеально. Для маленьких мешканців тут розміщений цікавий, яскравий, безпечний майданчик. Для любителів спорту наразі монтують професійний спортивний майданчик з тренажерами та баскетбольним полем.



Детальніше можна ознайомитись на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Подарунки на День святого Валентина – можливість висловити глибокі почуття своїй половинці. Лише до 14 лютого з нагоди найромантичнішого свята упідготували унікальні пропозиції квартир за. Тож є шанс купити квартиру у забудовника за розумною ціною та жити в самісінькому центрі міста.Для забезпечення максимальної теплоізоляції в будинку застосовують 5-ти камерні німецькі вікна Brugmann німецького виробництва. Це не просто вікна, а ціла система, що поєднує в собі функцію енергозберігаючого, сонцезахисного скла, підвищену стійкість до вітрового навантаження. Окрім того, вони оснащені системою триплекс, що забезпечує безпеку панорамних вікон.«Яровиця» — це енергоощадні будинки з унікальним дизайном фасаду, тепло та затишок. А ще — економія на комунальних платіжках до 40%.Окрім цього, покупець отримає можливість реалізувати всі найсміливіші ідеї створення житлового простору, які до душі саме вам.«Можете переплановувати (без порушення несучих конструкцій), зонувати, впроваджувати оригінальні дизайнерські рішення та насолоджуватись шикарними панорамами», — переконує забудовник.«Яровиця» піклується також і про комфорт для автівок свої мешканців.Ви можете відразу з квартири спуститись ліфтом аж у паркінг до свого авто.Охайний вигляд прибудинкової території — це не просто приємний бонус, а необхідна складова для мешканців житлового комплексу. Тому в «Яровиці» з’явились арт-інсталяції з металу, мурали, ландшафтний дизайн.І хоча житловий комплекс знаходиться в центрі міста, у дворі — затишок та спокій. Це створює відчуття віддаленості від шумного міста, безпеки та комфорту. Для людей з дітьми це ідеально. Для маленьких мешканців тут розміщений цікавий, яскравий, безпечний майданчик. Для любителів спорту наразі монтують професійний спортивний майданчик з тренажерами та баскетбольним полем.Детальніше можна ознайомитись на сайті http://yarovytsya.com.ua/ чи в центрі продажу вул. Яровиця, 17, тел. 050 402 05 05

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