Луцькі спортсменки здобули перемогу на легкоатлетичних змаганнях
Сьогодні, 21:15
Лучанки завоювали два перших та одне третє місце на старті легкоатлетичного сезону.
Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
18-19 січня в легкоатлетичному манежі Сумського державного університету відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів у приміщенні серед збірних команд міст і районів.
У змаганнях брали участь найкращі атлети Сумщини та вихованці відділення легкої атлетики луцької дитячо-юнацької спортшколи №3, які тренуються під керівництвом тренера-викладача Наталії Якимович. Нині вони на навчально-тренувальному зборі та готуються до командного чемпіонату України та чемпіонату України серед юніорів у приміщенні, які відбудуться з 31 січня по 04 лютого в місті Суми.
І от перші медалі нового сезону:
Анжела Лихач — І місце ( біг 800 м), Яна Боровець (Волинська-Рівненьска області) — І місце (біг 1500 м), Діана Патракова — ІІІ місце (біг 800 м).
4 місце з бігу на 1500 м посів Андрій Колодистий.
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Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
18-19 січня в легкоатлетичному манежі Сумського державного університету відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів у приміщенні серед збірних команд міст і районів.
У змаганнях брали участь найкращі атлети Сумщини та вихованці відділення легкої атлетики луцької дитячо-юнацької спортшколи №3, які тренуються під керівництвом тренера-викладача Наталії Якимович. Нині вони на навчально-тренувальному зборі та готуються до командного чемпіонату України та чемпіонату України серед юніорів у приміщенні, які відбудуться з 31 січня по 04 лютого в місті Суми.
І от перші медалі нового сезону:
Анжела Лихач — І місце ( біг 800 м), Яна Боровець (Волинська-Рівненьска області) — І місце (біг 1500 м), Діана Патракова — ІІІ місце (біг 800 м).
4 місце з бігу на 1500 м посів Андрій Колодистий.
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