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Луцькі спортсменки здобули перемогу на легкоатлетичних змаганнях

Луцькі спортсменки здобули перемогу на легкоатлетичних змаганнях
Лучанки завоювали два перших та одне третє місце на старті легкоатлетичного сезону.

Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

18-19 січня в легкоатлетичному манежі Сумського державного університету відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів у приміщенні серед збірних команд міст і районів.

У змаганнях брали участь найкращі атлети Сумщини та вихованці відділення легкої атлетики луцької дитячо-юнацької спортшколи №3, які тренуються під керівництвом тренера-викладача Наталії Якимович. Нині вони на навчально-тренувальному зборі та готуються до командного чемпіонату України та чемпіонату України серед юніорів у приміщенні, які відбудуться з 31 січня по 04 лютого в місті Суми.

І от перші медалі нового сезону:

Анжела Лихач — І місце ( біг 800 м), Яна Боровець (Волинська-Рівненьска області) — І місце (біг 1500 м), Діана Патракова — ІІІ місце (біг 800 м).
4 місце з бігу на 1500 м посів Андрій Колодистий.

Луцькі спортсменки здобули перемогу на легкоатлетичних змаганнях
Луцькі спортсменки здобули перемогу на легкоатлетичних змаганнях
Луцькі спортсменки здобули перемогу на легкоатлетичних змаганнях


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Теги: бігунки, спорт, перемога
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