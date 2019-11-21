Луцькі спортсменки здобули перемогу на легкоатлетичних змаганнях





Про це



18-19 січня в легкоатлетичному манежі Сумського державного університету відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів у приміщенні серед збірних команд міст і районів.



У змаганнях брали участь найкращі атлети Сумщини та вихованці відділення легкої атлетики луцької дитячо-юнацької спортшколи №3, які тренуються під керівництвом тренера-викладача Наталії Якимович. Нині вони на навчально-тренувальному зборі та готуються до командного чемпіонату України та чемпіонату України серед юніорів у приміщенні, які відбудуться з 31 січня по 04 лютого в місті Суми.



І от перші медалі нового сезону:



Анжела Лихач — І місце ( біг 800 м), Яна Боровець (Волинська-Рівненьска області) — І місце (біг 1500 м), Діана Патракова — ІІІ місце (біг 800 м).

4 місце з бігу на 1500 м посів Андрій Колодистий.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанки завоювали два перших та одне третє місце на старті легкоатлетичного сезону.Про це повідомляє департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.18-19 січня в легкоатлетичному манежі Сумського державного університету відбувся відкритий чемпіонат Сумської області з легкої атлетики серед юнаків, дорослих та ветеранів у приміщенні серед збірних команд міст і районів.У змаганнях брали участь найкращі атлети Сумщини та вихованці відділення легкої атлетики луцької дитячо-юнацької спортшколи №3, які тренуються під керівництвом тренера-викладача Наталії Якимович. Нині вони на навчально-тренувальному зборі та готуються до командного чемпіонату України та чемпіонату України серед юніорів у приміщенні, які відбудуться з 31 січня по 04 лютого в місті Суми.І от перші медалі нового сезону:Анжела Лихач — І місце ( біг 800 м), Яна Боровець (Волинська-Рівненьска області) — І місце (біг 1500 м), Діана Патракова — ІІІ місце (біг 800 м).4 місце з бігу на 1500 м посів Андрій Колодистий.

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