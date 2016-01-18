Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл.



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«Освячена вода освячує всю землю. Завдання кожної людини – ставитися до рідної землі, як до великої святині, оберігати її, не засмічувати, цінувати свій рідний край і бережно ставитися до кожної краплини води, яка з року в рік ставатиме усе більшою цінністю. Чергова криза в суспільстві може наступити через нестачу пиття і їжі. Пам’ятаймо про цінність таких звичних для нас речей, як вода, природа, навколишнє середовище. Будьмо вдячні Богу за все. Перестаємо скаржитися і нарікати, адже людина – це образ і подоба Бога. Це означає, що маєте в собі силу Бога, кожен із Вас», – зазначив у вітальному слові Владика Михаїл.



Як зазначив Віктор Гуменюк, уже багато років на підприємстві за гарною традицією збираються для освячення води на нашому підприємстві:



«Освячена вода потрапить у кожну домівку, наповнивши оселі людей благодатною силою. Ми щиро дякуємо всім, хто оберігає цю традицію, а також Митрополиту Михаїлу за щорічне спільне відзначення великого свята», – звернувся до присутніх Віктор Гуменюк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники підприємства «Луцькводоканал» та усі охочі вкотре зібралися у День Водохреща Христового, аби разом помолитися і взяти участь в освяченні води, яке традиційно здійснивПро це повідомляє Район.Луцьк«Освячена вода освячує всю землю. Завдання кожної людини – ставитися до рідної землі, як до великої святині, оберігати її, не засмічувати, цінувати свій рідний край і бережно ставитися до кожної краплини води, яка з року в рік ставатиме усе більшою цінністю. Чергова криза в суспільстві може наступити через нестачу пиття і їжі. Пам’ятаймо про цінність таких звичних для нас речей, як вода, природа, навколишнє середовище. Будьмо вдячні Богу за все. Перестаємо скаржитися і нарікати, адже людина – це образ і подоба Бога. Це означає, що маєте в собі силу Бога, кожен із Вас», – зазначив у вітальному слові Владика Михаїл.Як зазначив, уже багато років на підприємстві за гарною традицією збираються для освячення води на нашому підприємстві:«Освячена вода потрапить у кожну домівку, наповнивши оселі людей благодатною силою. Ми щиро дякуємо всім, хто оберігає цю традицію, а також Митрополиту Михаїлу за щорічне спільне відзначення великого свята», – звернувся до присутніх Віктор Гуменюк.

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