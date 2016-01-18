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Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО

Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО
Працівники підприємства «Луцькводоканал» та усі охочі вкотре зібралися у День Водохреща Христового, аби разом помолитися і взяти участь в освяченні води, яке традиційно здійснив Митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

Про це повідомляє Район.Луцьк

«Освячена вода освячує всю землю. Завдання кожної людини – ставитися до рідної землі, як до великої святині, оберігати її, не засмічувати, цінувати свій рідний край і бережно ставитися до кожної краплини води, яка з року в рік ставатиме усе більшою цінністю. Чергова криза в суспільстві може наступити через нестачу пиття і їжі. Пам’ятаймо про цінність таких звичних для нас речей, як вода, природа, навколишнє середовище. Будьмо вдячні Богу за все. Перестаємо скаржитися і нарікати, адже людина – це образ і подоба Бога. Це означає, що маєте в собі силу Бога, кожен із Вас», – зазначив у вітальному слові Владика Михаїл.

Як зазначив Віктор Гуменюк, уже багато років на підприємстві за гарною традицією збираються для освячення води на нашому підприємстві:

«Освячена вода потрапить у кожну домівку, наповнивши оселі людей благодатною силою. Ми щиро дякуємо всім, хто оберігає цю традицію, а також Митрополиту Михаїлу за щорічне спільне відзначення великого свята», – звернувся до присутніх Віктор Гуменюк.


Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО
Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО
Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО
Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО
Як у «Луцькводоканалі» освячували воду. ФОТО


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Теги: луцькводоканал, освячення, водохреща
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