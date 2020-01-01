Луцький пульмонолог розповів про шкідливість вейпу та цигарок





В останнє десятиліття все більшої популярності набуває куріння так званих замінників звичайних цигарок – електронних сигарет, -



Утім вчені доводять: не все так безпечно, як може видатися на перший погляд. Люди використовують електронні сигарети, щоб кинути курити, значно довше, ніж інші способи, як-от нікотинові пластирі. І хоча в електронних сигаретах доза нікотину менша, дослідження показали, що досвідчені вейпери можуть вдихати глибше і тримати дим у легенях довше, що призводить до впливу нікотину, як і в звичайних цигарках.



Ще більша проблема у тому, що багато хто не розуміє, що картриджі для електронних сигарет містять нікотин, а не просто водяну пару й ароматизатор, а отже, можуть спричинити звикання.



Користувачі електронних сигарет можуть мати високий ризик розвитку легеневої інфекції, пише «Українська правда. Життя». Такого висновку дійшли вчені Лондонського університету королеви Марії, повідомляє агентство AFP з посиланням на European Respiratory Journal.



Група дослідників провела три типи експериментів. Під час першого у лабораторних умовах клітини з носової порожнини пацієнтів піддавали впливу пари з електронних сигарет. У другому миші вдихали пару, а потім їх піддавали впливу пневмококових бактерій – основної причини пневмонії. Третій експеримент проводили на 11 користувачах електронних сигарет. Мазки з їхньої носової порожнини порівнювали з даними не-вейперів.



Учені помітили різке збільшення кількості пневмококових бактерій, що прилипають до клітин дихальних шляхів після впливу електронних сигарет. Це, за їхніми словами, підвищує чутливість до захворювання на пневмонію.



Співавтор дослідження Джонатан Грігг з Лондонського університету зазначає: «Деякі люди, намагаючись кинути курити, думають, що це абсолютно безпечно, однак це дослідження показує, що вдихання пари може спричинити несприятливі наслідки для здоров'я».



Та це не перше дослідження, яке піддає сумніву безпечність вейпінгу. У січні 2018 року вчені зі США оприлюднили дані, що куріння електронних сигарет може збільшувати ризик розвитку раку, оскільки призводить до пошкодження ДНК. І це незважаючи на те, що вейп справді містить менше канцерогенів, ніж тютюновий дим.



«У принципі, ідея щодо вейпів була правильна. Це робили для того, щоб замінити продукт згорання внаслідок куріння продуктом випаровування, – пояснює завідувач пульмонологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні Віктор Матвейчук. – У димі цигарок міститься від трьох до семи тисяч різних сполук. Це і бензоли, і чадний газ, і оксид вуглецю, і нітрофеноли, і навіть радіоактивні елементи, як-от полоній, одне слово – таблиця Менделєєва. Але використання вейпа було б виправданим, якби його застосовували тільки для того, щоб відвикнути від куріння. Тобто якщо людина хоче позбутися цієї звички, на перехідний період вона може використовувати електронну сигарету. Там можна дозувати нікотиновмісні середники тощо».



Та на жаль, наголошує медик, індустрія не стоїть на місці, тож електронних сигарет нині – до кольору до вибору, вони є різних конструкцій, з різними ароматизаторами. І ця індустрія впливає на людей і психологічно, і фізично. «Уже доведено шкідливість вейпів. Останні дослідження у США показали, що задокументовано як мінімум 40 випадків хвороб, що призвели до смерті внаслідок куріння електронних сигарет, у деяких штатах їх уже заборонили, – каже Віктор Матвейчук. – Я бачив би ту нішу так: якби пацієнт, який хоче кинути курити, використовував вейп не більш як рік чи навіть пів року, це було б доцільно. Але застосування електронної сигарети як замінника звичайних, безумовно, шкідливе для здоров’я».



Окрім вейпів, уже дуже давно набуло популярності куріння кальяну. Багато хто вважає, що він не несе жодної загрози організму, мовляв, дим проходить через воду і тому стає безпечнішим.



Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок, йдеться на сайті МОЗу. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також унаслідок спалювання вугілля виділяється монооксид вуглецю. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі – гіпоксію.



Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.



Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до артеріальної жорсткості. Навіть одна «сесія» куріння кальяну впливає на серцебиття та кров’яний тиск.



Крім того, куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, що і в сигаретах. Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров’я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет – токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань.



Куріння кальянів становить також іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.



Віктор Матвейчук пояснює: унаслідок куріння кальяну також утворюється продукт згорання. «Коли людина викурює сигарету, об’єм диму становить у середньому до 0,5 літра, а коли кальян – це 20 літрів! Тобто через кальян ми отримуємо у 20-40 разів більшу дозу шкідливих речовин. Тому куріння кальяну – ще гірше, ніж цигарки. Дихайте чистим повітрям. Не треба знущатися зі своїх ніжних респіраторних шляхів», – застерігає медик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позбутися пристрасті до цигарок доволі важко. Люди, які вирішили зав’язати зі згубною звичкою, часто вдаються до різноманітних засобів, як-то пігулки, гомеопатичні препарати, пластирі тощо.В останнє десятиліття все більшої популярності набуває куріння так званих замінників звичайних цигарок – електронних сигарет, - пише ІА Волинські новини.Утім вчені доводять: не все так безпечно, як може видатися на перший погляд. Люди використовують електронні сигарети, щоб кинути курити, значно довше, ніж інші способи, як-от нікотинові пластирі. І хоча в електронних сигаретах доза нікотину менша, дослідження показали, що досвідчені вейпери можуть вдихати глибше і тримати дим у легенях довше, що призводить до впливу нікотину, як і в звичайних цигарках.Ще більша проблема у тому, що багато хто не розуміє, що картриджі для електронних сигарет містять нікотин, а не просто водяну пару й ароматизатор, а отже, можуть спричинити звикання.Користувачі електронних сигарет можуть мати високий ризик розвитку легеневої інфекції, пише «Українська правда. Життя». Такого висновку дійшли вчені Лондонського університету королеви Марії, повідомляє агентство AFP з посиланням на European Respiratory Journal.Група дослідників провела три типи експериментів. Під час першого у лабораторних умовах клітини з носової порожнини пацієнтів піддавали впливу пари з електронних сигарет. У другому миші вдихали пару, а потім їх піддавали впливу пневмококових бактерій – основної причини пневмонії. Третій експеримент проводили на 11 користувачах електронних сигарет. Мазки з їхньої носової порожнини порівнювали з даними не-вейперів.Учені помітили різке збільшення кількості пневмококових бактерій, що прилипають до клітин дихальних шляхів після впливу електронних сигарет. Це, за їхніми словами, підвищує чутливість до захворювання на пневмонію.Співавтор дослідження Джонатан Грігг з Лондонського університету зазначає: «Деякі люди, намагаючись кинути курити, думають, що це абсолютно безпечно, однак це дослідження показує, що вдихання пари може спричинити несприятливі наслідки для здоров'я».Та це не перше дослідження, яке піддає сумніву безпечність вейпінгу. У січні 2018 року вчені зі США оприлюднили дані, що куріння електронних сигарет може збільшувати ризик розвитку раку, оскільки призводить до пошкодження ДНК. І це незважаючи на те, що вейп справді містить менше канцерогенів, ніж тютюновий дим.«У принципі, ідея щодо вейпів була правильна. Це робили для того, щоб замінити продукт згорання внаслідок куріння продуктом випаровування, – пояснює завідувач пульмонологічного відділення Луцької міської клінічної лікарні. – У димі цигарок міститься від трьох до семи тисяч різних сполук. Це і бензоли, і чадний газ, і оксид вуглецю, і нітрофеноли, і навіть радіоактивні елементи, як-от полоній, одне слово – таблиця Менделєєва. Але використання вейпа було б виправданим, якби його застосовували тільки для того, щоб відвикнути від куріння. Тобто якщо людина хоче позбутися цієї звички, на перехідний період вона може використовувати електронну сигарету. Там можна дозувати нікотиновмісні середники тощо».Та на жаль, наголошує медик, індустрія не стоїть на місці, тож електронних сигарет нині – до кольору до вибору, вони є різних конструкцій, з різними ароматизаторами. І ця індустрія впливає на людей і психологічно, і фізично. «Уже доведено шкідливість вейпів. Останні дослідження у США показали, що задокументовано як мінімум 40 випадків хвороб, що призвели до смерті внаслідок куріння електронних сигарет, у деяких штатах їх уже заборонили, – каже Віктор Матвейчук. – Я бачив би ту нішу так: якби пацієнт, який хоче кинути курити, використовував вейп не більш як рік чи навіть пів року, це було б доцільно. Але застосування електронної сигарети як замінника звичайних, безумовно, шкідливе для здоров’я».Окрім вейпів, уже дуже давно набуло популярності куріння кальяну. Багато хто вважає, що він не несе жодної загрози організму, мовляв, дим проходить через воду і тому стає безпечнішим.Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок, йдеться на сайті МОЗу. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також унаслідок спалювання вугілля виділяється монооксид вуглецю. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє нестачу кисню в організмі – гіпоксію.Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до артеріальної жорсткості. Навіть одна «сесія» куріння кальяну впливає на серцебиття та кров’яний тиск.Крім того, куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, що і в сигаретах. Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров’я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет – токсичні речовини потрапляють у нижні частки легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань.Куріння кальянів становить також іншу небезпеку: передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції.Віктор Матвейчук пояснює: унаслідок куріння кальяну також утворюється продукт згорання. «Коли людина викурює сигарету, об’єм диму становить у середньому до 0,5 літра, а коли кальян – це 20 літрів! Тобто через кальян ми отримуємо у 20-40 разів більшу дозу шкідливих речовин. Тому куріння кальяну – ще гірше, ніж цигарки. Дихайте чистим повітрям. Не треба знущатися зі своїх ніжних респіраторних шляхів», – застерігає медик.

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