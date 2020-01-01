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20 січня на Волині: гортаючи календар

20 січня на Волині: гортаючи календар
Двадцятого січня святкуємо Собор Предтечі та Хрестителя Господнього святого Івана Хрестителя, або в народі Івана Хрестителя, Івана Бражника.

Іван народився в сім'ї священика Захарії та Єлисавети, родички Богородиці, коли вони були у похилому віці й уже не сподівалися мати дітей. Предтеча — значить «попередник».

Святий Іван, за церковними переказами, був посланий Богом, щоб допомогти людям підготуватися до з'явлення Ісуса Христа. Іван Хреститель своїм суворим способом життя дав взірцевий приклад святого життя. За відважне проповідування Іванові відрубали голову. Частина його святих мощей похована у Севастії.

Окрім цього святкує свій день народження волинський відеооператор Рустан Щербачук.

День ангела сьогодні святкують чоловіки з ім'ям Опанас та Іван.

Вітаємо усіх, у кого сьогоднішній день святковий. Бажаємо здоров’я, злагоди, успіхів у всіх починаннях.

Окрім цього з 20 січня можна спостерігати унікальне небесне явище. Вперше за останні десять років п’ять яскравих планет зійдуться у ряд таким чином, що їх легко можна буде побачити неозброєним оком.

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Теги: календар, свято, історія, волиньpost
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