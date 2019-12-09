Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО





Ставок покритий тоненькою кригою, людей зранку близько сотні – занурюються, гріються біля вогнища, п’ють гарячий чай, –



Сьогодні православні християни святкують Водохреща (Йордан), або Богоявлення Господнє. Йордан (від назви ріки Йордан у Палестині) – народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях.



Вважається, що вода, освячена 18 і 19 січня, називається Богоявленською або Йорданською і має однакову силу і застосування: нею освячують храми і домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.



Цього року до традиції приєднались волонтери Корпусу Миру (США) в Україні – Девід Вудсайд, Макс Гомез і Раян Роелс, які працюють в Нововолинську та селищі Благодатне.



"У моєму штаті є схожа традиція, тому це цікаво – розповідає Девід Вудсайд. – Кожного року в першу неділю лютого ми приходимо на "Заплив полярного ведмедя" (від назви міста Bear – ведмідь, – авт.). Ми жертвуємо кошти на підтримку учасників спеціальної Олімпіади, отримуємо світшоти і в білизні біжимо в холодний океан. Для нас це не тільки фан, а й реальна підтримка спорту людей з інвалідністю".







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинці 19-го січня з другої ночі занурювася у крижану воду ставка, що на території Успенського Низкиницького монастиря поблизу Нововолинська.Ставок покритий тоненькою кригою, людей зранку близько сотні – занурюються, гріються біля вогнища, п’ють гарячий чай, – пише Нововолинський інформаційний портал.Сьогодні православні християни святкують Водохреща (Йордан), або Богоявлення Господнє. Йордан (від назви ріки Йордан у Палестині) – народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях.Вважається, що вода, освячена 18 і 19 січня, називається Богоявленською або Йорданською і має однакову силу і застосування: нею освячують храми і домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.Цього року до традиції приєднались волонтери Корпусу Миру (США) в Україні –, які працюють в Нововолинську та селищі Благодатне."У моєму штаті є схожа традиція, тому це цікаво – розповідає Девід Вудсайд. – Кожного року в першу неділю лютого ми приходимо на "Заплив полярного ведмедя" (від назви міста Bear – ведмідь, – авт.). Ми жертвуємо кошти на підтримку учасників спеціальної Олімпіади, отримуємо світшоти і в білизні біжимо в холодний океан. Для нас це не тільки фан, а й реальна підтримка спорту людей з інвалідністю".

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