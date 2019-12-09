вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО

Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Нововолинці 19-го січня з другої ночі занурювася у крижану воду ставка, що на території Успенського Низкиницького монастиря поблизу Нововолинська.

Ставок покритий тоненькою кригою, людей зранку близько сотні – занурюються, гріються біля вогнища, п’ють гарячий чай, – пише Нововолинський інформаційний портал.

Сьогодні православні християни святкують Водохреща (Йордан), або Богоявлення Господнє. Йордан (від назви ріки Йордан у Палестині) – народна назва християнського обряду освячення води. Його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях.

Вважається, що вода, освячена 18 і 19 січня, називається Богоявленською або Йорданською і має однакову силу і застосування: нею освячують храми і домівки, дають пити тяжкохворим, зберігають вдома протягом року до наступного Водохреща.

Цього року до традиції приєднались волонтери Корпусу Миру (США) в Україні – Девід Вудсайд, Макс Гомез і Раян Роелс, які працюють в Нововолинську та селищі Благодатне.

"У моєму штаті є схожа традиція, тому це цікаво – розповідає Девід Вудсайд. – Кожного року в першу неділю лютого ми приходимо на "Заплив полярного ведмедя" (від назви міста Bear – ведмідь, – авт.). Ми жертвуємо кошти на підтримку учасників спеціальної Олімпіади, отримуємо світшоти і в білизні біжимо в холодний океан. Для нас це не тільки фан, а й реальна підтримка спорту людей з інвалідністю".

Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нововолинськ, водохреща, свято, ополонка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині мати школярки, яка прогуляла 85 уроків, заплатила штраф
Сьогодні, 02:11
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 01:03
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
19 січень, 23:23
Луцький пульмонолог розповів про шкідливість вейпу та цигарок
19 січень, 22:31
Схожі новини
У Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок У Нововолинську відбудеться передсвятковий ярмарок
09 грудень, 2019, 22:37
Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО Нововолинськ відзначив 69-й день народження. ФОТО
25 серпень, 2019, 20:37
Христос хрещається: як у Луцьку святкують Водохреща. ФОТО Христос хрещається: як у Луцьку святкують Водохреща. ФОТО
19 січень, 2019, 11:40
Відомий хірург з Волині розповів, чому пірнати в ополонку небезпечно Відомий хірург з Волині розповів, чому пірнати в ополонку небезпечно
16 січень, 2019, 21:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині мати школярки, яка прогуляла 85 уроків, заплатила штраф
Сьогодні, 02:11
 0
Як нововолинці купалися на Водохреще. ФОТО
Сьогодні, 01:03
 0
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку відбувся чемпіонат з шахів та шашок
19 січень, 23:23
 0
Луцький пульмонолог розповів про шкідливість вейпу та цигарок
19 січень, 22:31
 0
Медіа
відео
1/8