Онколог розповів про ранню діагностику раку шкіри

Дмитро Бейнусов.



За його словами, в минулому році він оглянув понад 1100 пацієнтів, виявивши 22 меланоми і 24 випадки базальноклітинного раку шкіри. З них 10 випадків вдалося виявити за допомогою онлайн-консультацій, -



При цьому 3 з 14 небезпечних пухлин перебували на недоступних огляду ділянках тіла, пацієнти не знали про них. Без повного огляду дерматоскопом небезпечне захворювання пропустили б.



– Якби не огляд всіх, саме всіх утворень на шкірі дерматоскопом, дрібні пухлини могли б бути пропущені. При цьому три випадки були виявлені тільки завдяки фотографуванню, картуванню і порівнянні дерматоскопічних зображень з проміжком від семи місяців до року, – підкреслив лікар.



Виявити пухлину шкіри на самій ранній стадії допоможуть чотири простих правила, розповів онколог. Це:



– дерматоскопія всіх утворень на шкірі мінімум раз на рік, а також при будь-яких змінах освіти;



– фотодокументація і картування атипових утворень;



– видалення змінених утворень;



– перегляд гістологічних препаратів при розбіжності з дерматоскопічною картиною.



Меланома вважається найагресивнішим раком шкіри, і спочатку її важко відрізнити від звичайної пігментації. На ранніх стадіях захворювання нагадує плоскі коричневі плями. Ризик появи плям зростає у жінок старше 40 років, які захоплюються засмагою, особливо в солярії – кількість меланіну у них з віком зменшується, природний захист від засмаги пропадає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Про ефективний метод діагностики раку шкіри на самій ранній стадії розповів дерматоонкологЗа його словами, в минулому році він оглянув понад 1100 пацієнтів, виявивши 22 меланоми і 24 випадки базальноклітинного раку шкіри. З них 10 випадків вдалося виявити за допомогою онлайн-консультацій, - пише ukrhealth.netПри цьому 3 з 14 небезпечних пухлин перебували на недоступних огляду ділянках тіла, пацієнти не знали про них. Без повного огляду дерматоскопом небезпечне захворювання пропустили б.– Якби не огляд всіх, саме всіх утворень на шкірі дерматоскопом, дрібні пухлини могли б бути пропущені. При цьому три випадки були виявлені тільки завдяки фотографуванню, картуванню і порівнянні дерматоскопічних зображень з проміжком від семи місяців до року, – підкреслив лікар.Виявити пухлину шкіри на самій ранній стадії допоможуть чотири простих правила, розповів онколог. Це:– дерматоскопія всіх утворень на шкірі мінімум раз на рік, а також при будь-яких змінах освіти;– фотодокументація і картування атипових утворень;– видалення змінених утворень;– перегляд гістологічних препаратів при розбіжності з дерматоскопічною картиною.Меланома вважається найагресивнішим раком шкіри, і спочатку її важко відрізнити від звичайної пігментації. На ранніх стадіях захворювання нагадує плоскі коричневі плями. Ризик появи плям зростає у жінок старше 40 років, які захоплюються засмагою, особливо в солярії – кількість меланіну у них з віком зменшується, природний захист від засмаги пропадає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію