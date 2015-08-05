У Кривому Розі понівечили пам'ятник жертвам Голокосту
Сьогодні, 05:21
У Кривому Розі невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.
Про це повідомляє Українська правда.
Як пише посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон у Твіттері:
"За кілька днів до Дня пам'яті жертв Голокосту невідомі осквернили пам'ятник у Кривому Розі недалеко від рідного дому президента Зеленського"
Вандали зафарбували червоною фарбою слова на меморіальній стелі, встановленій в пам'ять про 15 тисяч євреїв регіону, що загинули у період нацистського режиму. Пам'ятний знак стоїть недалеко від синагоги Кривого Рогу.
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Про це повідомляє Українська правда.
Як пише посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон у Твіттері:
"За кілька днів до Дня пам'яті жертв Голокосту невідомі осквернили пам'ятник у Кривому Розі недалеко від рідного дому президента Зеленського"
Вандали зафарбували червоною фарбою слова на меморіальній стелі, встановленій в пам'ять про 15 тисяч євреїв регіону, що загинули у період нацистського режиму. Пам'ятний знак стоїть недалеко від синагоги Кривого Рогу.
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