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У Кривому Розі понівечили пам'ятник жертвам Голокосту

У Кривому Розі понівечили пам'ятник жертвам Голокосту
У Кривому Розі невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.

Про це повідомляє Українська правда.

Як пише посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон у Твіттері:

"За кілька днів до Дня пам'яті жертв Голокосту невідомі осквернили пам'ятник у Кривому Розі недалеко від рідного дому президента Зеленського"

Вандали зафарбували червоною фарбою слова на меморіальній стелі, встановленій в пам'ять про 15 тисяч євреїв регіону, що загинули у період нацистського режиму. Пам'ятний знак стоїть недалеко від синагоги Кривого Рогу.

У Кривому Розі понівечили пам'ятник жертвам Голокосту


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Теги: кривий ріг, пам'ятник, голодомор
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