У Кривому Розі понівечили пам'ятник жертвам Голокосту





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Як пише посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон у Твіттері:



"За кілька днів до Дня пам'яті жертв Голокосту невідомі осквернили пам'ятник у Кривому Розі недалеко від рідного дому президента Зеленського"



Вандали зафарбували червоною фарбою слова на меморіальній стелі, встановленій в пам'ять про 15 тисяч євреїв регіону, що загинули у період нацистського режиму. Пам'ятний знак стоїть недалеко від синагоги Кривого Рогу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі невідомі осквернили пам'ятник жертвам Голокосту.Про це повідомляє Українська правда.Як пише посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон у Твіттері:"За кілька днів до Дня пам'яті жертв Голокосту невідомі осквернили пам'ятник у Кривому Розі недалеко від рідного дому президента Зеленського"Вандали зафарбували червоною фарбою слова на меморіальній стелі, встановленій в пам'ять про 15 тисяч євреїв регіону, що загинули у період нацистського режиму. Пам'ятний знак стоїть недалеко від синагоги Кривого Рогу.

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