Які продукти подарують «додаткові» 5 років життя





Про це



Хочете жити довго і зберегти здоров’я до похилого віку? Простежте за тим, щоб у вашому щоденному раціоні обов’язково було достатньо продуктів, що містять жирні кислоти Омега-3. Результати дослідження, опублікованого у виданні Annals of Internal Medicine, підтверджують: дієти з високим вмістом омега-3 продовжують життя, так як знижують ризик розвитку захворювань серця і судин. Автори дослідження протягом 16 років спостерігали за станом здоров’я майже 3 тисяч добровольців і виявили, що у тих учасників, які регулярно їли продукти, що містять Омега-3, ризик смерті від захворювань серця був нижче на 35%. Друга приємна новина: продукти з високим вмістом ненасичених жирів досить їсти лише двічі на тиждень — цього цілком вистачить для серйозного поліпшення здоров’я. Ми склали список продуктів, в яких багато корисних жирів: їжте їх хоча б кілька разів на тиждень і живіть довго.



Лляна олія та насіння

Лляне насіння можна додавати в салати, випічку і йогурт: в одній столовій ложці міститься 2300 мг омега-3. А ось олія – відмінна заправка для салатів, в столовій ложці міститься майже 5 добових норм! Але пам’ятайте: лляна олія підходить тільки для холодного вживання, для смаження вона не годиться.



Дикий рис

Незважаючи на назву, це не злак, а насіння диких трав, які ростуть в Північній Америці. Крім омега-3, дикий рис багатий білком, клітковиною (вдвічі більше, ніж в бурому рисі), а також вітаміни групи В, марганець, цинк, калій, фосфор і магній. Крім того, 100 грамів рису містить всього 100 калорій – відмінний вибір.



Яйця

На щастя, кардіологи реабілітували яйця: вони більше не вважаються сховищем страшного холестерину. Навпаки, тепер дієтологи в один голос рекомендують внести яйця в щоденний раціон всім, кого турбує здоров’я судин і серця: в яйцях багато білка, який допомагає нам довше зберігати відчуття ситості і, отже, менше набирати вагу. А ще яйця багаті вітаміном D і омега-3 — так що їжте вашу ранкову яєчню з задоволенням!



Соєві боби



Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанського раціону, то без сої вам ніяк не обійтися — і це здорово. Адже всього одна порція сої містить 280 мг рослинних жирних кислот омега-3. А ще — білок і клітковину, так що їжте сою частіше.



Волоський горіх

Жменя горіхів — це дві добові дози жирних кислот омега-3. Їх можна додавати в салати і випічку, а також просто їсти з чаєм — виходить корисний перекус.



Молочні продукти

Молочні продукти з високим вмістом жиру необхідно їсти якомога частіше: вони багаті кальцієм, вітаміном D і корисними жирними кислотами омега-3. Так що якщо ви не можете їсти рибу і морепродукти (наприклад, через алергію), простий випивайте склянку-іншу молока кожен день – і будете здорові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодильні яблука як і раніше зустрічаються тільки в казках, але деякі продукти, які доступні кожному з нас, цілком можуть продовжити не тільки молодість, але і життя!Про це пише ukrhealth.netХочете жити довго і зберегти здоров’я до похилого віку? Простежте за тим, щоб у вашому щоденному раціоні обов’язково було достатньо продуктів, що містять жирні кислоти Омега-3. Результати дослідження, опублікованого у виданні Annals of Internal Medicine, підтверджують: дієти з високим вмістом омега-3 продовжують життя, так як знижують ризик розвитку захворювань серця і судин. Автори дослідження протягом 16 років спостерігали за станом здоров’я майже 3 тисяч добровольців і виявили, що у тих учасників, які регулярно їли продукти, що містять Омега-3, ризик смерті від захворювань серця був нижче на 35%. Друга приємна новина: продукти з високим вмістом ненасичених жирів досить їсти лише двічі на тиждень — цього цілком вистачить для серйозного поліпшення здоров’я. Ми склали список продуктів, в яких багато корисних жирів: їжте їх хоча б кілька разів на тиждень і живіть довго.Лляне насіння можна додавати в салати, випічку і йогурт: в одній столовій ложці міститься 2300 мг омега-3. А ось олія – відмінна заправка для салатів, в столовій ложці міститься майже 5 добових норм! Але пам’ятайте: лляна олія підходить тільки для холодного вживання, для смаження вона не годиться.Незважаючи на назву, це не злак, а насіння диких трав, які ростуть в Північній Америці. Крім омега-3, дикий рис багатий білком, клітковиною (вдвічі більше, ніж в бурому рисі), а також вітаміни групи В, марганець, цинк, калій, фосфор і магній. Крім того, 100 грамів рису містить всього 100 калорій – відмінний вибір.На щастя, кардіологи реабілітували яйця: вони більше не вважаються сховищем страшного холестерину. Навпаки, тепер дієтологи в один голос рекомендують внести яйця в щоденний раціон всім, кого турбує здоров’я судин і серця: в яйцях багато білка, який допомагає нам довше зберігати відчуття ситості і, отже, менше набирати вагу. А ще яйця багаті вітаміном D і омега-3 — так що їжте вашу ранкову яєчню з задоволенням!Якщо ви дотримуєтеся вегетаріанського раціону, то без сої вам ніяк не обійтися — і це здорово. Адже всього одна порція сої містить 280 мг рослинних жирних кислот омега-3. А ще — білок і клітковину, так що їжте сою частіше.Жменя горіхів — це дві добові дози жирних кислот омега-3. Їх можна додавати в салати і випічку, а також просто їсти з чаєм — виходить корисний перекус.Молочні продукти з високим вмістом жиру необхідно їсти якомога частіше: вони багаті кальцієм, вітаміном D і корисними жирними кислотами омега-3. Так що якщо ви не можете їсти рибу і морепродукти (наприклад, через алергію), простий випивайте склянку-іншу молока кожен день – і будете здорові.

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