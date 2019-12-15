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Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув

Війна на Донбасі: бойовики 11 разів обстріляли українські позиції, один воїн загинув
19 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник застосував станковий протитанковий гранатомет – 2 постріли, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

10 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

сім разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та зі станкових протитанкових гранатометів – 9 пострілів;
поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін.

Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

З початком цієї доби, 20 січня, російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". За поточну добу втрат немає.

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Теги: війна, ООС, загибель, Донбас, Україна
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