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Курс валют у Луцьку на 20 січня

Курс валют у Луцьку на 20 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.20, а продаж – 24.38.

Євро при купівлі становить – 26.76, продажу – 27.09.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.30, продаж – 6.40.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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