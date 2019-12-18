Для луцьких пенсіонерів влаштовують безкоштовний перегляд вистави «Мазайло»





Про це



Показ вистави відбудеться у вівторок, 21 січня, о 13:00 годині. Виставу безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ.



Для цього необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером (068)215-70-75 / (099)-215-50-75 або заповнити форму реєстрації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У межах проєкту "Доступний кіно/театр для пенсіонерів", який реалізовує Громадянський Рух "CВІДОМІ" разом із РЦ "Промінь", пенсіонерів запрошують на виставу "Мазайло" (студія-театр "Гармидер").Про це пише ІА Конкурент.Показ вистави відбудеться у вівторок, 21 січня, о 13:00 годині. Виставу безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ.Для цього необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером (068)215-70-75 / (099)-215-50-75 або заповнити форму реєстрації за посиланням ТУТ.

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