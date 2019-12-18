Для луцьких пенсіонерів влаштовують безкоштовний перегляд вистави «Мазайло»
Сьогодні, 09:22
У межах проєкту "Доступний кіно/театр для пенсіонерів", який реалізовує Громадянський Рух "CВІДОМІ" разом із РЦ "Промінь", пенсіонерів запрошують на виставу "Мазайло" (студія-театр "Гармидер").
Про це пише ІА Конкурент.
Показ вистави відбудеться у вівторок, 21 січня, о 13:00 годині. Виставу безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ.
Для цього необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером (068)215-70-75 / (099)-215-50-75 або заповнити форму реєстрації за посиланням ТУТ.
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Про це пише ІА Конкурент.
Показ вистави відбудеться у вівторок, 21 січня, о 13:00 годині. Виставу безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ.
Для цього необхідно зателефонувати у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером (068)215-70-75 / (099)-215-50-75 або заповнити форму реєстрації за посиланням ТУТ.
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